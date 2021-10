In palio i posti per partecipare al prestigioso evento scaligero

Al Circolo ippico Pietra dei Fiori la seconda tappa per la selezione che andrà a Verona

Si sceglieranno cinque binomi che rappresenteranno la Sicilia a Fieracavalli

Qualificazioni aperte anche per i bonimi pony

Il programma del weekend prevede anche un concorso nazionale A2*

È già tempo del secondo weekend di selezione regionale per Fieracavalli. Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, infatti, gli impianti del Circolo ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, decreteranno la formazione dei giovani siciliani del salto ostacoli che prenderanno parte all’edizione 2021 di Fieracavalli in rappresentanza del comitato regionale Fise.

Cinque posti per Verona

Dopo l’appuntamento ad Augusta, nel Siracusano, l’impianto a due passi da Segesta organizza, infatti, la seconda delle due tappe di selezione del team che parteciperà a Gran Premio delle regioni Under 21e alle gare pony previste in occasione della tradizionale fiera scaligera in programma quest’anno per due fine settimana (4/7 e 12/14 novembre). Le gare di Verona oggetto della selezione sono tutte in programma in Arena Fise nel primo fine settimana di novembre.

Anche la seconda tappa di selezione della Coppa delle Regioni Under 21 (cavalli) si articolerà su categorie C130 ed è riservata a Junior e Young rider tesserati in Sicilia. La rappresentativa siciliana sarà composta da cinque binomi, dei quali uno parteciperà a titolo individuale.

Selezioni dei pony

Saranno cinque anche i binomi pony che saranno individuati a Buseto Palizzolo. A staccare un biglietto per Verona al fine della partecipazione a Trofeo Pony, Campionato Pony e con la possibilità di ricevere convocazione per la Coppa delle regioni Pony, saranno il primo classificato della graduatoria per la categoria C115, i primi due della BP110 e i primi due della BP100.

Numerose le prove che si svolgeranno in occasione del concorso ippico organizzato a Buseto Palizzolo. Al di là delle selezioni, infatti, il programma prevede le tradizionali categorie di un concorso ippico nazionale A2* con il Gran Premio, gara clou a due manche con ostacoli dell’altezza di 145 centimetri, in programma nella giornata di domenica.