Presente il tecnico Giorgio Masiero

Il salto ostacoli di equitazione torna protagonista al Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo a due passi da Segesta in provincia di Trapani da venerdì 11 a domenica 13 marzo. Questo weekend, infatti, si disputa il secondo appuntamento di visione federale dell’anno organizzato dalla Fise.

Dopo Augusta, in provincia di Siracusa, che ha aperto il tris di appuntamenti, dunque, cavalieri e amazzoni siciliani tornano sotto lo sguardo dei tecnici inviati nell’isola dalla Federazione italiana sport equestri per visionare i binomi in campo.

I concorsi di visione federale appartengono a una speciale tipologia di gare volute dalla federazione centrale per risparmiare a cavalli e cavalieri lunghe e onerose trasferte al nord per partecipare a concorsi di alto livello con la presenza dei tecnici.

Dopo il primo appuntamento di Augusta dello scorso febbraio che ha visto la presenza del selezionatore giovanile e pony Giuseppe Forte, durante il fine settimana a Buseto Palizzolo è il turno del tecnico federale Giorgio Masiero osservare cavalli e cavalieri all’opera nell’Arena del Sole del Circolo Ippico Pietra dei Fiori.

Al fine di garantire una progressione tecnica adeguata anche per questo appuntamento a disegnare i tracciati di gara sarà lo chef de piste di fama internazionale Giovanni Bussu, che conferirà alle tre giornate di gara una valenza agonistica di primissimo livello.

Il programma di Buseto Palizzolo

Il programma dell’evento prevede gare per tutti i livelli a partire dai 40 centimetri di altezza con le categorie L40, per arrivare allo spettacolare Gran Premio C145 a due manche, che vedrà in campo i migliori cavalieri e amazzoni del panorama siciliano sul tracciato da un metro e quarantacinque centimetri disegnato proprio da Giovanni Bussu.

Il calendario regionale dei concorsi di visione federale

Quello di Buseto Palizzolo è il secondo di tre concorsi di visione federale che si svolgono in Sicilia. Dopo il primo andato già in scena dal 18 al 20 febbraio negli impianti dell’Adim di Augusta e quello di questo fine settimana, il terzo e ultimo appuntamento è in programma dall’8 al 10 di aprile alla Tenuta di Ambelia di Militello Val di Catania.