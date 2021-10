Per le condizioni avverse, però, annullato il concorso nazionale A2*

Il comitato regionale Fise della Sicilia ha scelto i suoi alfieri per essere rappresentata nella gare di salto ostacoli a Fieracavalli di Verona in programma dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre nel capoluogo scaligero.

La seconda tappa delle qualificazioni regionali si è disputata oggi negli impianti di Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani ed ha fatto seguito al primo appuntamento del mese scorso ad Augusta.

La squadra siciliana per il Gp delle Regioni Under 21

A comporre il team siciliano che parteciperà al Gran Premio delle Regioni Under 21 riservato ai cavalli saranno la palermitana Manuela Piccolo (C.I. Valverde), il catanese Marco Salvatore Franco (C.I. Valverde), il siracusano Gabriele Guastella (Equitazione Siracusana Asd) e la catanese Rebecca Longo (Il Ciliegio Asde). Riserva del team sarà il siracusano Alfredo Bordieri (Adim).

La selezione per il Trofeo e Campionato Pony

Il campo del Circolo Ippico Pietra dei Fiori ha decretato anche i nomi dei cavalieri e delle amazzoni più giovani che parteciperanno alle gare scaligere riservate ai pony. Il Trofeo Pony e il Campionato Pony, ma i giovani siciliani individuati hanno messo in cassaforte oggi anche la possibilità di ottenere una convocazione per la Coppa delle regioni Pony che, insieme al Gran Premio delle regioni Under 21, si svolgerà nel primo fine settimana di Fieracavalli.

A staccare un pass per Verona nelle categorie pony sono stati la castelvetranese Rita Cervellione e Riccardo Allò (BP100), entrambi tesserati per il Riders Club; per la categoria BP110 le siracusane Isabella Cinquegrana (Centro Equestre Aretuseo) e Sofia Contarini (Equitazione Siracusana Asd) e l’altra palermitana Rosa Aurora Caruso (Riders Club) per la categoria CP115.

Sei giornate di gare

Il Circolo Ippico Pietra dei Fiori ha ospitato la seconda e decisiva tappa che ha visto i giovani siciliani impegnati in due appuntamenti di selezione, il primo dei quali si è svolto nel mese di settembre negli impianti dell’Adim di Augusta.

Sei lunghe giornate di gara che hanno finalmente decretato i binomi pronti a partire alla volta delle Fieracavalli 2021. A congratularsi con i qualificati e con i tecnici sono stati, per il Comitato Regionale FISE Sicilia, il Vicepresidente Giuseppe Muscaglione, i consiglieri Erminia Anastasi e Filippo Infantino. Quest’ultimo in qualità di delegato Anie (Associazione nazionale italiana istruttori equitazione) ha consegnato a nome dell’Anie una targa ricordo agli istruttori dei ragazzi.

Meteo sfavorevole, niente concorso nazionale A2*

Le avverse condizioni meteo hanno accompagnato l’evento di questo fine settimana nell’impianto a due passi da Segesta, al punto che il Comitato organizzatore del concorso nazionale A2* si è trovato costretto ad annullare il Gran Premio C145 che si sarebbe dovuto svolgere oggi.

Nella giornata di ieri, però, il catanese Dario Agosta (il Ciliegio Asde) in sella a Uffa aveva firmato la C140 a tempo, chiudendo il tracciato disegnato dal direttore di campo Gabriele Vulcanico, assistito da Francesco Pagano, con un netto agli ostacoli e il tempo di 69,50. Alle sue spalle piazza d’onore per il palermitano Filippo Infantino (Riders Club) su British Boy Batilly (0; 70”92), mentre terzo posto per la catanese Noemi Di Mauro (Il Ciliegio Asde) su Cherablue (0; 73”86).

Il padrone di casa Daniele Nicastri aveva firmato la C135 a fasi consecutive della giornata di apertura del venerdì. Agli ordini del cavaliere trapanese Dindolò (0/0; 38”51). Il binomio composto da Dario Agosta e Uffa avevano ottenuto la seconda posizione (0/0; 38”69), mentre la terza piazza è andata a Massimiliano Tomasello (C.I. Del Castello) su A Cum Laude Z (0/4; 33”97).