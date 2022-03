Salto ad ostacoli, si scelgono gli alfieri per Piazza di Siena

Si avvicina il grande appuntamento con la Coppa del Presidente, gara giovanile a squadre di salto ostacoli in programma in occasione del tradizionale Csio di piazza di Siena a Roma dal 25 al 29 maggio. La Sicilia pensa già ad allestire la squadra che rappresenterà l’isola nella competizione di interesse federale.

Saranno tre le tappe di selezione siciliane per la Coppa del Presidente

Grande novità per questo 2022 che, su scelta del comitato regionale Fise Sicilia, vede passare da due a tre le tappe di selezione per il team che staccherà un pass per Roma. E il primo appuntamento, infatti, è in programma proprio durante questo fine settimana negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo, nel Ragusano con l’organizzazione del Circolo Ippico San Bartolo.

La selezione si svolgerà nell’ambito della prima tappa Mipaaf che si svolge in Sicilia, il circuito riservato ai cavalli giovani.

Il calendario delle selezioni siciliane

Tre le giornate di gara. Si parte venerdì 25 e si andrà avanti fino a domenica 27 marzo. Le altre tappe di selezione sono previste dall’1 al 3 aprile negli impianti del Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo nel Trapanese, poi la terza e ultima in quelli dell’Adim di Augusta nel Siracusano dal 6 all’8 maggio.

Saranno quattro gli alfieri isolani per la Coppa del Presidente

Il team siciliano che rappresenterà il comitato regionale in occasione della Coppa del Presidente 2022 sarà formato da quattro componenti, di categoria Junior (Under 18), individuati grazie alla speciale classifica di selezione che terrà in considerazione le prestazioni dei binomi per tutte e tre le tappe programmate. Un quinto binomio, la riserva, sarà scelto dal dipartimento salto ostacoli del comitato regionale Fise Sicilia.

La Coppa del Presidente è un tradizionale appuntamento sportivo della disciplina del salto ostacoli di equitazione che vede confrontarsi ogni anno, in occasione del prestigioso CSIO di Roma – Piazza di Siena i migliori binomi in rappresentanza dei diversi comitati regionali.

Franco protagonista nel Gp di Buseto Palizzolo

Pochi giorni fa, a Buseto Palizzolo, Marco Salvatore Franco in sella a Kainjin dei Folletti è stato protagonista del Gran Premio C145 a due manches, che ha chiuso la tre giorni di salto ostacoli sui campi del Centro Ippico Pietra dei Fiori nel centro del Trapanese nel nuovo appuntamento degli appuntamenti di visione federale organizzati dalla Fise. Il giovane catanese, sedici anni lo scorso 10 febbraio si è confermato in grande forma dopo successo ottenuto nel mese di febbraio ad Augusta.

Il cavaliere tesserato per il C.I. Valverde ha chiuso con un doppio netto la gara a due manche disegnata dallo chef de piste internazionale Giovanni Bussu e con il tempo di 38”21 si è aggiudicato la prova più importante del concorso nazionale A2*, appuntamento di visione federale, proprio sotto gli occhi del tecnico Giorgio Masiero, inviato dalla Federazione Italiana Sport Equestri per visionare i cavalieri e le amazzoni siciliane.

Il Gran Premio di Buseto Palizzolo si è risolto al termine di una lotta serratissima che ha visto protagonisti il vincitore, ma anche l’altro catanese Massimiliano Tomasello, tesserato per La Qubba Asd, che in sella A Cum Laude Z ha messo in fila i due netti, ma non è riuscito ad abbattere il cronometro al di sotto della soglia dei 38”88, tempo valido per la seconda piazza della gara. La terza posizione porta la firma del cavaliere di casa, tesserato per il C.I. Pietra dei Fiori: Daniele Nicastri, che in sella a Dindolò ha ultimato la sua gara con un totale di 6 penalità (2/4; 50;01).