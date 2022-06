Argento per l’etnea Elisabetta Vacirca, bronzo per il palermitano Matteo Allò

Gabriele Carrabotta è il nuovo campione regionale di salto ostacoli di equitazione. Il cavaliere catanese del New Eagles Club si è aggiudicato il titolo negli impianti dell’Adim di Augusta, che hanno ospitato la tre giorni targata Fise Sicilia. Un’edizione targata Catania: al secondo posto l’etnea Elisabetta Varcirca. Sul gradino più basso del podio il palermitano Matteo Allò.

Carabotta succede a Santo Leticia che aveva vinto lo scorso anno e che in questa edizione è stato assente.

In campo oltre 300 binomi provenienti da tutta l’isola

Il massimo evento di interesse regionale ha visto scendere in campo oltre 300 binomi provenienti da tutta la Sicilia. In sella a Faluky, Carrabotta è salito sul primo gradino del podio, in forza di una terza giornata praticamente perfetta che l’ha visto protagonista di un doppio zero. Sommato alle 7,72 penalità delle prime due giornate, il doppio netto realizzato da Carrabotta è stato fondamentale per la vittoria.

Argento a Vacirca, bronzo ad Allò

Lotta serratissima per gli altri due posti del podio. La medaglia d’argento con un totale di 9,175 è andata alla catanese Elisabetta Vacirca in sella a Cassus Blu. Nell’ultima prova a due manches di oggi l’amazzone del C.I. Valverde ha messo a segno un percorso netto nella prima frazione di gara e 4 penalità nella seconda.

Medaglia di bronzo per un giovanissimo palermitano, che mette in bacheca questo terzo posto nell’anno in cui è avvenuto l’esordio nelle gare di secondo grado. Matteo Allò ha chiuso la gara odierna con un percorso netto nella prima prova e un errore nella seconda totalizzando 9,175 penalità nelle tre giornate di gara. Seguono in classifica al quarto posto la catanese Sveva Smiroldo su Carioca (La Cuadra Asd), mentre al quinto l’amazzone di Castelvetrano, tesserata per il C.I. Caccamo, Gaia Cancemi in sella a Sirthago de Brekka.

Gaia Barone vince il campionato assoluto 1° grado

A indossare la medaglia d’oro nel Campionato assoluto 1° grado è Gaia Barone, amazzone ragusana de La Cuadra Asd, in sella a Favoriet S, che ha preceduto sul podio il palermitano Giuseppe Genuardi (Asd Sporting Wolf), argento in sella a La Peppa. Medaglia di bronzo per il cavaliere di casa, tesserato per l’Adim, l’augustano Alfredo Bordieri su Autotrasporti fratelli Bordieri Ari de Kreisker. Al quarto posto Salvatore Sambito (Noto; La Contea di Modica Asd) in sella a Filius S, mentre al quinto la giovanissima dodicenne catanese (C.I. Valverde) Maria Vittoria Ciancico su Heart Beat vd Bisschop.

Premiata la selezione siciliana che ha vinto la Coppa del Presidente

Momenti di grande emozione sono stati registrati nella giornata di sabato, quando Il comitato Fise Sicilia in un’occasione come quella dei Campionati Regionali, ha voluto premiare la squadra che la scorsa settimana a Roma in occasione dello Csio di Roma- Piazza di Siena ha vinto la Coppa del Presidente 2022, riportando nell’isola il titolo che mancava dal lontanissimo 1993.

A ricevere una targa realizzata per l’occasione sono stati il capo equipe Bruno Nasisi, Giuseppe Genuardi (Palermo; Asd Sporting Wolf) su La Peppa, Martina Gervasi (Siracusa; Horse Paradise Asd) su Cascatina della Caccia, Sara Sangregorio (Siracusa; Centro Equestre Aretuseo) su Flounder, Alfredo Bordieri su Autotrasporti F.lli Bordieri Idara (Augusta; Adim) e Rosario Floriddia (Modica; C.I. Caccamo) su For the best Roy Weel. Riconoscimenti sono stati consegnati anche agli istruttori dei ragazzi.

Parziano “Campionati di augusta confermano trend positivo”

“Il mondo dell’equitazione siciliana – ha detto Fabio Parziano, presidente del comitato Fise Sicilia – ha vissuto questa edizione dei Campionati Regionali con uno spirito molto particolare. Riportare un successo come quello ottenuto a Piazza di Siena e potere festeggiare i ragazzi in occasione della massima competizione regionale ha regalato momenti di grande orgoglio, non solo per i ragazzi ma anche per il numeroso pubblico presente che non ha fatto mancare il suo calore e la sua soddisfazione per una vittoria così importante. I campionati di Augusta hanno confermato il trend di crescita del livello dei nostri binomi. A tutti i vincitori di medaglia, agli istruttori e ai genitori devono andare i complimenti del Comitato Regionale”.