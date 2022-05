Salto ad ostacoli, squadra isolana più veloce e senza errori

Grandissimo successo della squadra siciliana di salto ostacoli che ha conquistato la Coppa del Presidente 2022. La gara a squadre, riservata alle rappresentative dei Comitati Fise, si è svolta al galoppatoio di Villa Borghese nell’ambito dello Csio di Roma Piazza di Siena – master fratelli d’Inzeo.

Coppa del Presidente, la selezione siciliana senza errori

Il team guidato dal capo equipe Bruno Nasisi e composto Giuseppe Genuardi (Palermo; Asd Sporting Wolf) su La Peppa, Martina Gervasi (Siracusa; Horse Paradise Asd) su Cascatina della Caccia, Sara Sangregorio (Siracusa; Centro Equestre Aretuseo) su Flounder, Alfredo Bordieri su Autotrasporti F.lli Bordieri Idara e Rosario Floriddia (Modica; C.I. Caccamo) su For the best Roy Weel ha concluso le due manche previste dal regolamento di gara senza errori e con il tempo totale di 409,21.

Un successo, quello dei ragazzi siciliani, costruito nelle due giornate di gara. Il team isolano, infatti, aveva chiuso già la prima manche della giornata di sabato a zero penalità guadagnandosi la leadership provvisoria in attesa di definire l’attacco finale che ha portato alla vittoria i ragazzi di Nasisi. Il successo acquisisce ancora più valore per il numero delle squadre in campo, ben diciassette, in rappresentanza di altrettanti Comitati regionali della Federazione italiana sport equestri.

Un risultato che ha lasciato il fiato sospeso fino all’ultimo percorso della squadra del Veneto, che ha ottenuto il secondo posto per una differenza nel tempo, anch’essa senza errori, con 426”35. Al terzo posto si è piazzata la squadra dell’Emilia Romagna, con due penalità in 454”19.

Parziani “Vinto questa Coppa col cuore e la semplicità”

“Sono davvero felice – ha detto il presidente del comitato regionale Fise Sicilia, Fabio Parziano – per i ragazzi; perché vincere la Coppa del Presidente a Piazza di Siena ha sempre un sapore unico e indimenticabile. Abbiamo vinto questa Coppa con il cuore e con la semplicità e questo la dice lunga sul lavoro dei nostri bravi istruttori. Sono soddisfatto anche perché i ragazzi sono arrivati qui a Roma davvero preparati, dopo le tre tappe di selezione e dopo lo stage di preparazione effettuato con il tecnico Gianluca Palmizi due settimane fa”.

Parziano ha concluso: “Ai ragazzi, agli istruttori, al capo equipe e ai cavalli, protagonisti di questa vittoria, voglio fare i complimenti a nome di tutta la Sicilia degli sport equestri, perché ci hanno regalato un sogno”.