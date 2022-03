Ad Ancona è il più veloce sulla distanza, bene Talluto nel peso Seniores

Giuseppe di Marzo e Filippo Talluto brillano ai campionati italiani paralimpici indoor di atletica leggera ed ai campionati nazionali di lanci invernali che si sono disputati al PalaIndoor di Ancona. Le competizioni tricolore, organizzate dall’As Anthropos Civitanova Marche col patrocinio del Comune marchigiano si sono svolte sotto l’egida della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

In gara 150 atleti Fisdir

Un unico appuntamento paralimpico in Italia che ha visto la presenza contemporanea di tutte le disabilità (intellettivo/relazionale, fisica e visiva). I risultati sono validi anche per la Coppa Italia.

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale Fisdir, ha assegnato i titoli italiani di specialità, nonché i riconoscimenti di prestazioni per il ranking mondiale. Presenti 150 atleti Fisdir in rappresentanza di 38 società. A difendere i colori siciliani il Telimar rappresentata dagli atleti C21 (Sindrome di Down) Giuseppe Di Marzo e Filippo Talluto.

Di Marzo campione italiano nei 400 metri

Di Marzo si è classificato quarto sui 60 piani juniores (9”70), sfiorando per 10 centesimi di secondo il gradino più basso del podio. Ma il risultato migliore lo ha ottenuto conquistando la medaglia d’oro sui 400 metri piani per la sua categoria Juniores.

In prospettiva triathlon (lungo, peso e 100 metri) ottimo sesto posto per Filippo Talluto sui 60 metri piani categoria Seniores. Talluto ha inoltre centrato il sesto posto assoluto nel getto del peso con 6 metri e 52 centimetri. Questa misura migliora di oltre un metro il suo primato personale.

Di Ganci “Risultati veramente importanti al debutto”

“Sono stati grandiosi i risultati al debutto ai campionati italiani Indoor di atletica leggera di Ancona dei nostri atleti Di Marzo e Talluto – ha detto il tecnico Gaspare Ganci –. Per il primo vedo buone prospettive per le prove multiple (lungo, peso, 100 metri). Mentre per Di Marzo vedo un futuro luminoso sui 200 e 400 piani. Ora insieme ai compagni di squadra categoria C21 (Mammana Luca, Richiusa Matteo, Leone Salvatore e Siragusa Chiara) penseremo ai campionati Assoluti estivi all’aperto che si disputeranno a giugno”.

E conclude. “Rivolgo un grazie particolare al presidente del Telimar Palermo Marcello Giliberti ed al vice presidente Federica Giliberti che malgrado gli innumerevoli impegni Nazionali ed Internazionali del settore pallanuoto olimpica, ci sono sempre stati vicini nell’organizzazione e nella programmazione del settore paralimpico”.