La Sicilia del tennis paralimpico si è distinta in occasione del Master Finale del circuito dei tornei Fisdir che si è disputato presso l’Euro Sporting a Cordenons, in provincia di Pordenone il 4 e 5 dicembre.

Il siciliano Alessio Cuccia, infatti, ha trionfato nell’evento organizzato dalla società Acsd Arcobaleno ed ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria C21 (sindrome di Down).

Il giovane tennista tesserato per il Cobisi Team di Caltanissetta ha superato l’avversario Luca Bicciato col punteggio di 6-1.

Un grande, importante e sorprendente risultato per l’atleta classe 1997 che, dopo un lungo e duro periodo di stop, un momento personale difficile e avversari davvero molto forti e temibili, è riuscito a conquistare la vetta d’Italia nella disciplina e ha accresciuto notevolmente il proprio bagaglio sia tecnico che esperienziale conquistando la finale del Circuito dominata per 6 a 1 contro Luca Bicciato.

“Alessio era già ben preparato e si era allenato bene, classificandosi tra i primi 8 atleti C21 – ha affermato il referente tecnico regionale di tennis Fisdir Sicilia, Giuseppe Cobisi – e grazie alla guida del maestro Paolo Rizzo è riuscito a migliorare e fare una grandissima prestazione”.

Rivela Cobisi: “Era stato convocato agli EuroTriGames, ma per delle motivazioni di salute e personali non ha potuto rispondere positivamente alla convocazione e, devo ammettere, ci siamo un po’ preoccupati per il suo futuro sportivo con noi. Per fortuna Alessio si è ripreso da quel brutto periodo più forte e determinato di prima – ha concluso – donandoci non solo tante soddisfazioni che ci fanno guardare ai prossimi impegni futuri a Capri in aprile e ai Campionati europei, ma anche una lezione di fair play ammirevole, dimostrata in campo con un abbraccio all’avversario dopo la vittoria”.