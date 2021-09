la manifestazione a lignano sabbiadoro

Sport e inclusione sociale, quinta edizione della manifestazione Adria Inclusive Games

A partecipare anche SporT21 Sicilia

E’ un appuntamento sportivo riservato ad atleti con disabilità intellettiva/relazionale

Quinta edizione per la manifestazione Adria Inclusive Games, appuntamento sportivo non competitivo riservato ad atleti con disabilità intellettiva/relazionale quest’anno provenienti da 5 regioni d’Italia che dal 1 settembre al 5 settembre hanno avuto la possibilità di provare molteplici discipline sportive judo, karate, parahochey, tennis, tennis tavolo, nuoto, salvamento, pallanuoto, basket, calcio a 5, tiro con l’arco e vela, in modalità integrata secondo il programma “ Mixed Ability” a cui SporT21 Italia ha aderito, per promuovere l’inclusione sociale con un approccio nuovo che vede lo sport come ulteriore e più completo modello di educazione.

Festa dello sport, a partecipare Sport21 Sicilia

Una festa dello sport a cui ha partecipato, per il quarto anno consecutivo, SporT21 Sicilia, ramificazione regionale sul territorio siciliano aderendo alla mission di inclusione sportiva e sociale, da sempre obiettivo di SporT21 Italia.

Torna in gara la squadra di judo siciliana e di altri sport

L’evento è stata una occasione particolare che ha permesso di riunire e mettere insieme tutta la squadra di judo siciliana dopo due anni di sosta a causa della emergenza Covid19. Quattro giorni di allenamento collegiale in terra friulana per ritrovare condizione fisica e tecnica degli atleti seguiti dai tecnici Federali Giampiero Gliubizzi e dal tecnico Federica Orlando, il tutto in vista del campionato Italiano di Judo che sarà organizzato dalla FISDIR (Federazione Italiana Paralimpica degli sport con Disabilità Intellettiva Relazionale) il prossimo 13 novembre al palazzetto di Ostia a Roma. Per la disciplina del nuoto, insieme a Sport21 Sicilia e l’istruttore Nazionale Gianluca Genovali della Società Nazionale Salvamento, l’olimpionica Sabrina Seminatore ha seguito costantemente i ragazzi nelle attività acquatiche in programma, mentre per le discipline su terra ferma, presente l’istruttore Pietro Muratore (FIDAL).

Un momento di partecipazione e condivisione

“Una occasione unica e una accoglienza fantastica quella riservata ai nostri ragazzi ed alla ASD SporT21 Sicilia – ha dichiarato il Presidente Giampiero Gliubizzi – un evento particolarmente atteso quello di ADRIA INCLUSIVE GAMES 2021 per tutti i ragazzi che trovano in questa manifestazione una esclusivo momento di partecipazione. Anche quest’anno previsto un evento formativo internazionale a cui hanno preso parte, oltre ai tecnici di SporT21 Sicilia, anche altri tecnici e dirigenti internazionali provenienti da Grecia, Lituania, Ungheria e Spagna facenti parti del progetto #IDOSPORT.

Ricominciano le attività con i ragazzi dopo lo stop prolungato

Sergio Silvestre, presidente e anima organizzativa della manifestazione afferma: “Non vedevamo l’ora di poter ricominciare le attività con i nostri ragazzi che hanno subito un fermo troppo prolungato e Adria Inclusive Games gli ha dato la possibilità di rimettersi in forma e soprattutto riallacciare relazioni e amicizie con gli altri atleti prevenienti dal resto d’Italia”.

Un’altra importante sfida tra qualche giorno in Lussemburgo

Una piacevole conclusione per i ragazzi judoka di sporT21 Sicilia, l’incontro e la foto di insieme con gli atleti e tecnici della FIJLKAM (Federazione Italiana di Judo Lotta Karate ed arti marziali) alla presenza dei responsabili della manifestazione ADRIA INCLUSIVE GAMES 2021, in ritiro e preparazione sportiva a Lignano Sabbiadoro al villaggio Bella Italia in vista della prossima partecipazione alla manifestazione di judo “European Championship Junior” che si terrà in Lussemburgo dal 9 al 12 settembre.