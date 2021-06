grande successo dell'iniziativa, prossimo appuntamento il 17 luglio

Sport e inclusione sociale, a Mondello la manifestazione “Un mare di sport: tutti insieme per ricominciare”

L’evento promosso dal Cesvop

Ad organizzare la manifestazione l’ASD di volontariato SporT21 Sicilia

Tre associazioni di volontariato, Il centro Servizi del Volontariato di Palermo, sei associazioni sportive, sei Federazioni Sportive, un Ente di promozione, una associazione Onlus che promuove lo sport attraverso il percorso del Maestro di judo Giovanni Maddaloni, papà dell’Olimpionico Pino Maddaloni, una sessantina tra atleti e tecnici abili e diversamente abili, sono questi i numeri che hanno a vario titolo preso parte alla manifestazione denominata “Un mare di Sport: tutti insieme per ricominciare” che si è svolta a Mondello paese presso la spiaggia M.I.A della FINP Lido Ombelico del Mondo Palermo sabato 26 giugno.

La manifestazione tra gli eventi promossi dal Cesvop

Una manifestazione che rientra tra i grandi eventi promossi dal CESVOP (Centro Servizi del Volontariato di Palermo) allo scopo di favorire l’avviamento di reti collaborative tra le associazioni di volontariato ed il territorio che ha visto come ente organizzatore la Associazione Sportiva Dilettantistica di volontariato SporT21 Sicilia-, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ODV Città di Palermo e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Casteldaccia Nucleo Protezione Civile Ambientale ODV per promuovere l’inclusione e lo sport attraverso discipline come il judo, il nuoto, la pallanuoto, la canoa, l’apnea, il SUP, il para badminton, l’Hockey in carrozzina, il calcio balilla ed il basket in carrozzina senza distinzioni e barriere.

L’iniziativa ha trasformato la spiaggia del lido di Mondello della FINP in una piccola Rimini, con giochi in acqua e momenti formativi offerte dai tecnici federali presenti.

Lo sport e l’inclusione sociale

Una iniziativa che ha così sintetizzato il Presidente di SporT21 Sicilia, Giampiero Gliubizzi: “Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa per offrire un momento di incontro e di scambio alle famiglie che si trovano a condividere la disabilità. Siamo una organizzazione sportiva di volontariato ed attraverso lo sport guardiamo al problema dell’inclusione sociale. Questo evento Un Mare di Sport: insieme per ricominciare è uno di questi. Riaccenderemo i riflettori sul problema inclusione e sport in una seconda serata con tutti i protagonisti della prima parte. Un ringraziamento particolare a Ninni Gambino della Spiaggia M.I.A. della FINP di Mondello, padrone di casa che ci ha consentito di realizzare l’iniziativa presso l’ombelico del Mondo di Mondello e a Vanessa D’Arpa e Gaetano Musicò Presidenti delle altre associazioni di Volontariato di protezione Civile rispettivamente di Palermo e Casteldaccia che hanno condiviso l’iniziativa patrocinata dal Centro Servizi del volontariato di Palermo”.

Un altro appuntamento il 17 luglio

L’appuntamento è per sabato 17 luglio in serata sempre a Mondello presso la Spiaggia della FINP Lido Ombelico del Mondo di Palermo. Protagonisti, tecnici sportivi, atleti abili e diversamente abili siciliani con lo spettacolo di intrattenimento musicale di Marcello Mandreucci e Rosario Vella con la conduzione di Cinzia Fanara.