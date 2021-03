grande partecipazione alla giornata solidale

“Tutti contro il Covid”, è il titolo della giornata solidale che si è tenuta ieri a Mondello

Domenica all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale per lanciare un messaggio di speranza

Premiati atleti abili e diversamente abili

Si è svolta anche una attività dimostrativa con i cani

Una domenica all’insegna del bel tempo ha contrassegnata la giornata solidale “TUTTI CONTRO IL COVID” organizzata da SporT21 Sicilia in collaborazione con la Happy dog Palermo. La manifestazone rinviata per ben due volte, causa emergenza sanitaria e causa maltempo, si è finalmente conclusa sul filo di lama proprio l’ultimo giorno disponibile il 28 febbraio 2020.

Lo sport per sensibilizzare alla lotta contro il Covid19

Ad aprire la manifestazione, il suono dell’inno della Regione Siciliana e dell’Inno di Mameli e l’entrata dei ragazzi sulle bici da Mountain Bike della ASD Tour & Bike, società sportiva che ha, all’interno del campo cinofilo, organizzato un percorso cronometrato dove i piccoli ciclisti hanno espresso le loro capacità. Sono stati premiati dal Responsabile regionale di Ciclismo MSP Italia, Emilio Pomo i ciclisti che avevano partecipato al Campionato Italiano indetto dal Movimento Sportivo Popolare nella stagione sportiva 2019/2020.

Premiati anche gli atleti della stagione trascorsa con un attestato di merito sportivo anche all’ASD Sport WEB Sicilia il Presidente, Ivan BELLANCA e il Giornalista di Sport WEB Sicilia, Fabio BOLOGNA.

Oltre 250 persone iscritte alle associazioni che si occupano del sociale e sport ed una ventina tra cagnolini di razza e meticci hanno preso parte all’evento.

Tutti contro il Covid19

“Tutti contro il COVID” è stato realizzato all’aperto e nel rispetto delle direttive di contenimento della pandemia, su una superficie di 6.000 mq, suddivisa in 4 aree di sgambettamento per cani, aree di attesa e aree appositamente delimitate e destinate ai ragazzi abili e diversamente abili chiamati a giudicare alcune performance dei cani previste dal programma della giornata quale: il cane con la coda più bella e il cane più obbediente.

Utilizzando la disponibilità dei fondi concessi alle associazioni del terzo settore accreditate al Centro Servizi del Volontariato di Palermo una cordata di associazioni di volontariato e del terzo settore oltre ad associazioni ed enti di promozione sportiva si sono dati appuntamento in via Aspasia a Mondello presso il centro Cinofilo della Happy Dog di Palermo.

I promotori dell’iniziativa per lanciare un messaggio di speranza

Promotori dell’iniziativa “Tutti contro il COVID” la SporT21 Sicilia insieme all’Associazione ProHandicap di Bagheria, all’Associazione di Volontariato La Goccia di Termini Imerese, all’Associazione TuttInsieme; in qualità di partner l’Ente di promozione sportiva C.S.A.In di Palermo, il ROTARACT di Palermo, SporT21 Italia, la Cooperativa Libera…mente, il Centro di Formazione Regionale C.I.R.P.E., la A.P.S. Terre Buone, la A.S.D. Cokis Club, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Palermo Città, Il Banco Alimentare Sicilia occidentale, l’Associazione Nazionale di Volontariato Giubbe d’Italia di Corleone e l’azienda distributrice di prodotti alimentari per cani la PROLIFE, tutti con un unico obiettivo: lanciare un messaggio di speranza nella lotta al Coronavirus.

No all’emarginazione e alla paura

Una giornata simpatica e diversa per tutti i presenti ed in particolare per le famiglie con ragazzi con disabilità intellettivo relazionali di tutte le associazioni che, condividendo l’iniziativa proposta da SporT21 Sicilia, hanno voluto sottolineare con la loro presenza quanto forte è la voglia di partecipazione e dire si all’inclusione e ribadire al contrario il secco no all’emarginazione sociale, al vittimismo ed alla paura indotta dal COVID.

Un elogio è stato dato da parte del Presidente dell’C.S.A. In di Palermo Eros Lodato che ha sostenuto anche con il patrocinio economico dell’iniziativa e dal Presidente della 4^ commissione Igiene e Sanità – Servizi Ecologici – Solidarietà Sociali – Pari opportunità e Politiche di genere del Comune di Palermo Gianluca Inzerillo che ha portato con la sua presenza i saluti del Comune di Palermo in maniera confidenziale e familiare.

La premiazione degli atleti

Premiati dal Presidente di SporT21 Sicilia Giampiero Gliubizzi, gli atleti abili e diversamente abili che nell’anno 2020 hanno mantenuto l’impegno agonistico previsto dagli appuntamenti federali, garantendo la continuità sportiva. Tra gli ospiti presenti anche il Direttore Generale Gaetano Calà del CIRPE (Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica), centro di formazione che opera sull’intero territorio regionale le cui attività sono orientate prioritariamente a promuovere e sostenere percorsi di istruzione e formazione rivolti a diversi target a rischio di emarginazione sociale, con l’intento di arginare anche il fenomeno della dispersione scolastica e garantendo una formazione professionale di qualità che organizza e promuove attività di apprendistato e di tirocinio, quali politiche attive utili al raccordo dell’utenza con il sistema imprenditoriale e sociale. Omaggiate a tutti i presidenti della associazioni dai ragazzi diversamente abili del CIRPE che hanno partecipato al progetto “All Included” finanziato dalla Regione Siciliana con l’Avviso18/17 dal titolo: “Addetto alla manutenzione delle Aree Verdi” una piantina realizzata durante il corso formativo il cui valore simbolico ben si incorniciava nel contesto organizzativo. E’ stata anche l’occasione per diffondere i risultati molto positivi raggiunti dagli allievi partecipanti a conclusione del corso di formazione.

Premiati simbolicamente anche gli amici a quattro zampe

Tutti premiati i nostri amici a quattro zampe con confezioni di croccantini offerti dalla Azienda Prolife grazie alla presenza della responsabile Francesca Lo Cicero sponsor dell’evento. I risultati delle sfide canine hanno portato in finale per la sfida del cane con la coda più bella al terzo posto Stella, al secondo posto Artù e come vincitore AKI. Per la sfida del cane più obbediente il terzo posto è toccato a THIAGO secondo posto a MIA e vincitore AKI.

Una manifestazione che grazie all’attento lavoro dell’organizzazione e la presenza dei Volontari delle Associazioni Vigili del Fuoco in Congedo Città di Palermo e dell’ Organizzazione Nazionale Giubbe d’Italia di Corleone che hanno supportato gli ingressi contingentati ad invito, i percorsi, le aree riservate di attesa, financo controllato anche uno spazio riservato ai fumatori, ha rassicurato tutti i partecipanti presenti all’iniziativa che a chiusura hanno gradito un veloce lunch siciliano offerto dall’ C.S.A.In di Palermo.

“L’appuntamento ci auguriamo – fanno sapere gli organizzatori – è per il prossimo anno senza mascherine, distanziamento sociale e numero chiuso per la gioia dei nostri amici a quattro zampe e dei loro padroni alla ricerca chissà, della coppia inseparabile. Allora concludiamo prendendo a prestito una frase di Jacques Prévert: “ Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l’esempio”.