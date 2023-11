Un turista di 77 anni è stato trovato morto in un B&B a Palermo in via Santa Rosalia. L’uomo è stato trovato pare schiacciato da un armadio. Almeno così l’hanno trovato i vigili del fuoco intervenuti dentro la stanza chiamati dalla polizia.

Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

L’identità della vittima

La vittima si chiama Giuseppe Filippone. Dopo il ritrovamento e l’intervento del medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo dell’anziano la procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Sono stati i familiari che hanno eseguito il riconoscimento.

L’uomo era entrato di mattina nel B&B ma non era mai più uscito. I titolari del B&B si sono allarmati. Hanno bussato e sono entrati e hanno trovato il corpo dell’anziano sotto un grosso armadio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia.

Dalle prime informazioni sembra infatti che l’uomo si trovasse da solo in stanza e dunque si dovrà accertare come abbia fatto l’armadio a finirgli di sopra. Investigatori e inquirenti dovranno inoltre capire se l’uomo sia deceduto prima, magari a causa di un malore. Il 77enne, per evitare una caduta, potrebbe essersi appoggiato al mobile finendo per trascinarlo sopra di sé.

Dalle indagini non è emersa la presenza di nessun altro all’interno della stanza ma bisognerà effettivamente accertare che l’uomo non avesse ricevuto qualcuno. Al termine dell’ispezione cadaverica la Procura ha deciso di trasferire la salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico, dove verrà eseguita l’autopsia.

A ottobre altra vicenda simile

Non è la prima vota che accade. Ad ottobre un uomo è stato trovato morto in una stanza del San Paolo Palace Hotel in via Messina Marine a Palermo. Si trattava di un 57enne spagnolo che era arrivato in città qualche giorno prima per una vacanza e aveva preso una stanza nell’albergo di via Messina Marine. Il suo corpo, al momento del rinvenimento, era riverso in una pozza di sangue.

A scoprire il corpo sarebbe stato il personale della struttura ricettiva, entrato in stanza per pulire e sistemare. Alla vista del cadavere è scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Piazza Verdi e della Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi. Sono intervenuti anche i sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto del personale e acquisito sia le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno che il registro degli ospiti presenti, così da provare a ricostruire gli spostamenti del turista spagnolo e le ultime ore prima del decesso.

Un altro precedente di natura diversa in un altro albergo

A settembre c’era stato un altro caso di cadavere ritrovato in albergo ma quella storia sembra fosse del tutto diversa da come appare quella odierna alle prima battute.

Era in vacanza in Sicilia

Il sacerdote era in vacanza in Sicilia. Era rientrato in camera, non ne sarebbe uscito né avrebbe ricevuto qualcuno nella sua stanza. Ad accorgersi della presenza del cadavere all’interno della doccia sarebbero stato i dipendenti della struttura ricettiva che erano entrati in camera per le pulizie.