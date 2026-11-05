La nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare approderà nel porto di Palermo venerdì 6 novembre 2026, dove rimarrà ormeggiata presso la banchina cittadina fino a domenica 8 novembre nell’ambito della consueta Campagna d’istruzione. La sosta nel capoluogo siciliano offrirà alla cittadinanza, alle autorità locali e agli studenti l’opportunità di salire a bordo per conoscere da vicino il celebre veliero, storico simbolo della tradizione marinaresca italiana.

Le visite per la popolazione si svolgeranno nelle tre giornate di permanenza in porto, con accesso consentito di pomeriggio secondo gli orari stabiliti dalla Forza Armata: venerdì 6 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:30, sabato 7 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:30 e domenica 8 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:30.

Durante il soggiorno palermitano della nave sono previsti momenti istituzionali e incontri dedicati all’informazione. In particolare, nella mattinata di sabato 7 novembre alle ore 10:30 si terrà l’unico punto stampa in programma per l’intera durata della sosta, durante il quale il comando d’unità illustrerà i dettagli delle attività svolte dall’equipaggio e dagli allievi ufficiali.