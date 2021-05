I carabinieri "Guida in stato di ebbrezza"

Drammatico incidente la scorsa sera sulla statale 121 Palermo Agrigento nella zona di Alia. Due giovani di 26 e 21 anni, il giovane di Alia, la ragazza di Vicari sono finiti in ospedale dopo che l’auto è finita contro un albero.

I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Beetle quando per cause in corso di accertamento sono finiti fuori strada. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

La ragazza di 21 anni è stata portata al pronto soccorso di Agrigento. Le condizioni dei due giovani sono serie. Quella del giovane sono apparse più gravi.

All’automobilista, come succede sempre in questi casi, sono stati eseguiti gli esami alcolemici e tossicologi. Secondo le prime analisi è stato trovato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dal codice stradale. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che indagano per guida sotto l’influenza dell’alcool e lesioni personali gravi. Il mezzo è stato sequestrato.

Per lui la prognosi è riservata.