Quarantasei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo sono stati inclusi nella prestigiosa classifica “World’s Top 2% Scientist 2023”, stilata dalla Stanford University. Questo riconoscimento evidenzia l’alta produttività scientifica di questi ricercatori nel campo biomedico.

Classifica Stanford: un traguardo di Prestigio

La classifica “World’s Top 2% Scientist 2023”, basata sull’«Updated science-wide author databases of standardized citation indicators», considera circa 200.000 scienziati a livello globale, valutando l’impatto delle loro pubblicazioni scientifiche.

Orgoglio per l’Università di Palermo

Il Preside di Medicina e Chirurgia, Marcello Ciaccio, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, sottolineando l’importanza delle ricerche condotte in facoltà e il ruolo di rilievo internazionale dei docenti. L’inserimento di ben 46 docenti nella classifica testimonia l’eccellenza della ricerca biomedica condotta presso l’Università di Palermo e il suo impatto significativo nel panorama scientifico internazionale, in particolare nel settore della Medicina Clinica per il 2023.

I nomi dei ricercatori inseriti nella World’s Top 2% Scientist 2023

Si tratta di Nicola Veronese (Medicina interna), Enrico Carmina (Endocrinologia), Salvatore Petta (Gastroenterologia), Antonio Simone Laganà (Ginecologia), Maria Rosaria Bonsignore (Pneumologia), Manfredi Rizzo (Medicina interna), Antonino Tuttolomondo (Medicina interna), Mario Barbagallo (Medicina interna), Andrea Cortegiani (Anestesiologia), Antonio Craxì (Gastroenterologia), Francesco Cappello (Anatomia ed Istologia), Francesco Dieli (Immunologia), Antonio Russo (Oncologia), Matilde Todaro (Oncologia), Silvio Buscemi (Nutrizione umana), Stefania Raimondo (Biologia e Genetica), Marcello Ciaccio (Medicina clinica di laboratorio), Calogero Caruso (Immunologia), Giuseppina Campisi (Odontoiatria), Salvatore Novo (Cardiologia), Giorgio Stassi (Oncologia), Maurizio Averna (Medicina interna), Giuseppe Gullo (Ginecologia), Giovanni Corsello (Pediatria), Antonio Cascio (Malattie Infettive), Antonino Bianco (Tossicologia), Nicola Scichilone (Pneumologia), Giuseppe Cabibbo (Gastroenterologia), Antonio Pinto (Medicina Interna), Salvatore Corrao (Medicina interna), Anna Licata (Medicina Interna), Calogero Cammà (Gastroenterologia), Carmela Rita Balistreri (Patologia Clinica), Luisa Agnello (Medicina clinica di laboratorio), Vito Chiantera (Ginecologia), Alfredo Ruggero Galassi (Cardiologia), Giulia Bivona (Medicina clinica di laboratorio), Cesare Gregoretti (Anestesiologia), Gaetano Giammona (Chimica), Rosaria Vincenza Giglio (Medicina clinica di laboratorio), Bruna Lo Sasso (Medicina clinica di laboratorio), Giovanni Tomasello (Chirurgia), Pasquale Mansueto (Medicina interna), Caterina Maria Gambino (Medicina clinica di laboratorio), Concetta Scazzone (Medicina clinica di laboratorio), Antonina Argo (Medicina legale).

