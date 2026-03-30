Prendono ufficialmente il via i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Borgo Nuovo, un intervento inserito nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana previsti dal cosiddetto “Decreto Caivano”.

“La rigenerazione urbana deve essere sempre al servizio della comunità, perché trasformare gli spazi significa anche contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone che li abitano. Palermo ha bisogno di ripensarsi a partire da un forte senso di corresponsabilità nella gestione e nella cura della città”. Afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo. “Si tratta di un’azione significativa che va oltre il recupero di un edificio religioso, configurandosi come un tassello fondamentale nel più ampio percorso di rilancio sociale, culturale e urbano di uno dei quartieri più complessi della città”. All’avvio dei lavori, presente anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a testimonianza concreta di un impegno condiviso tra istituzioni nazionali e territorio.