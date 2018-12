Il Palermo vince 3 – 0 una partita fondamentale. Strepitoso primo tempo della squadra di Stellone che si conferma bravissimo nel cambiare volto alla squadra nel momento del bisogno. Moreo e Trajkovski i migliori.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli 5,5; Rispoli 6, Bellusci 6, Rajkovic 6, Aleesami 6 (dal 20′ Szyminski); Haas 5,5 (dal 28′ Murawski s.v.), Jajalo 6,5, Chochev 7 (40′ Fiordilino s.v.); Falletti 7, Trajkovski 7, Moreo 7.

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini 2; Laverone 5,5, Brosco 5, Valentini 5, D’Elia 5,5; Frattesi 6, Troiano 6, Cavion 6; Ninkovic 6; Beretta 5, Rosseti 6,5.

BRIGNOLI: Il portiere rosanero ha un’incertezza nel primo tempo con un’uscita quasi a vuoto che rischia di regalare il pareggio ai marchigiani. Dopo poco impegnato.

RISPOLI: Buona la prova per il terzino rosanero che si dimostra più in forma di Salvi. Sicuramente abbiamo visto gare migliori, ma per questa Serie B è comunque più che sufficiente.

BELLUSCI: Lui come gli altri difensori, sono poco sollecitati. Nota positiva che non c’è stata ammonizione, che è un clichè ormai del difensore calabrese.

RAJKOVIC: Partita molto attenta e precisa. Nessuna sbavatura e sicurezza garantita, al netto di un Ascoli un po’ povero di idee in attacco.

ALEESAMI: La migliore prestazione della stagione. Mette addirittura due buoni cross in area di rigore. Non vedevamo questa precisione da tempo, è un buon presagio.

Dal 20′ Szyminski: bravo a sfruttare un occasione che permette di chiudere tutto sul 3 – 0.

HAAS: Lo svizzero sbaglia un gol clamoroso che influenza il giudizio. Un’azione ben costruita che meritava di essere finalizzata meglio. Per il resto prova mediocre.

JAJALO: Il padrone assoluto del centrocampo. Impostare non è la sua migliore caratteristica ma recupera molti palloni e fisicamente non perde un contrasto.

CHOCHEV: Buona prestazione per il bulgaro che pian piano sta riacquistando la migliore condizione fisica. Un “acquisto” importante per i rosanero, che riacquistano la dinamicità che serviva alla mediana.

FALLETTI: Vivace, estroso e voglioso. Si potrebbe sintetizzare in queste tre parole la prestazione dell’uruguaiano. Peccato per qualche tiro poco preciso, sarebbero arrivati dei gol meritati per coronare una grande prestazione.

TRAJKOVSKI: Oggi è tornato sui suoi ottimi livelli, soprattutto nel primo tempo. Con Falletti forma una coppia di fantasisti quasi indecifrabile per le difese avversarie.

MOREO: GENEROSO. Basterebbe questo per descrivere perfettamente tutto ciò che esprime la punta ex Venezia che pare avere definitivamente conquistato il cuore della piazza.