A segno anche l'esordiente Lucca

Ancora una vittoria. Stavolta il Palermo deve dire grazie ad uno strepitoso gol di Silipo che ha spianato la vittoria ai rosanero.

La squadra allenata da Pergolizzi ha battuto il Biancavilla 2-0 e mantengono il vantaggio di sette punti nei confronti del Savoia che oggi è tornato alla vittoria contro il Licata. Palermo che come di consueto non ha sciorinato grande calcio, ha anche rischiato di ritrovarsi sotto ma ha poi trovato il gol a metà ripresa con una prodezza del giovane Silipo, a segno sempre con gol di pregevole fattura.

Poi il sigillo dell’esordiente Lucca ha regalato serenità e soprattutto messo in ghiaccio la quinta vittoria consecutiva. Biancavilla che non ha demeritato, la formazione allenata da Mascara ha colpito un palo nel primo tempo ed è andata poi vicinissima al gol nella ripresa. Il Palermo ha avuto il merito di non mollare mai e di trovare il gol grazie alla prodezza di Silipo che a questo punto, visto anche il momento opaco di Felici, merita una chance da titolare. Palermo che prosegue la sua marcia

Il primo go al 73’ l’esterno fa partire una parabola pazzesca a giro e fa secco il portiere del Biancavilla, grandissimo gol, Palermo in vantaggio, 1-0. Al 78’ il Palermo raddoppia: gran cross di Silipo, palla che viene ciccata dalla difesa del Biancavilla e Lucca tutto solo appoggia in rete la palla del 2-0. Finisce così, quinta vittoria consecutiva per i rosa.