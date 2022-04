Futsal, serie C1, rosanero superano in classifica la Primavera Marsala

Vittoria di morale e di sostanza per il Palermo C5. I rosanero confermano, sul manto erboso del San Vito Lo Capo, i segnali di crescita centrando la seconda affermazione consecutiva dopo quella ottenuta ai danni del Mazara.

Successo esterno importantissimo in vista dei play out. Grazie al 5-4 in casa dei biancazzurri, infatti, il Palermo C5 supera in classifica al fotofinish la Primavera Marsala. La graduatoria dopo 22 partite recita Palermo C5 decimo con 19 punti, Primavera Marsala (sconfitto 8-5 dal Palermo Eightyniners) 17. Retrocede direttamente il Caresse Partinico.

Questo permetterà alla squadra palermitana di disputare il prossimo 7 maggio in casa, al Tocha Stadium, lo spareggio per la permanenza nella serie C1 del calcio a 5. In sostanza i rosanero potranno contare su due risultati positivi (vittoria o pareggio) per rimanere nella categoria.

Palermo C5 avanti di rigore di Lupo, poi raddoppio di Mineo

Il Palermo parte subito forte sbloccando la gara all’11’ grazie al rigore trasformato da Lupo. Passa appena un minuto e i rosanero trovano il raddoppio con Mineo, perfettamente servito da Lupo.

Il quintetto rosa continua a pigiare il piede a martello sull’acceleratore sfiorando il tris al 19’. Rizzuto si invola nell’area di rigore dei padroni di casa, supera l’estremo difensore ma, da posizione defilata, colpisce il palo.

Marretta cala il tris

Il 3-0 degli ospiti arriva, però, al 29’ dopo una bella azione di capitan Marretta. Il giocatore rosanero recupera palla e, dopo un contropiede fulmineo, insacca la sfera alle spalle del portiere del San Vito Lo Capo. Con tre reti di scarto, però, la partita non è per niente finita. La formazione biancazzurra, infatti, non si perde d’animo e, dopo aver sprecato diverse occasioni sotto porta, trova la via della rete con Vultaggio. Si va all’intervallo sul 3-1 in favore del Palermo Calcio a5.

Il San Vito Lo Capo arrembante trova la rimonta

Nella ripresa la musica cambia radicalmente: la squadra Basile sembra letteralmente rinata e inizia a mostrare un ottimo calcio. Le azioni da rete si moltiplicano ed arriva addirittura il pareggio.

Al 2’, infatti, i padroni di casa riaprono la gara con il gol di Randazzo; 3 minuti dopo trovano il pareggio con una giocata superlativa di De Lisi che, con una conclusione chirurgica, trafigge l’estremo difensore rosanero.

Reazione vincente del Palermo C5

Quando il San Vito sembra assoluto padrone del campo, arriva la rete degli ospiti: Lupo, da grande opportunista, sbuca sul secondo palo e firma il momentaneo 3-4. I minuti finali della ripresa diventano uno spettacolo non adatto ai deboli di cuore. Al 23’ il San Vito trova nuovamente il pareggio (4-4) con un missile di Vultaggio che non lascia scampo al portiere del Palermo C5.

Due minuti dopo i rosanero hanno la possibilità di tornare avanti ma Lupo sbaglia clamorosamente il tiro libero. A porre la parola fine all’incontro sarà la rete di Sgarlata a tempo quasi scaduto.