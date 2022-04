Futsal, serie C1 rosanero ritrovano sorriso dopo 8 turni

Dopo otto risultati negativi consecutivi, il Palermo C5 torna a vincere. I rosanero battono di misura col punteggio di 3-2 sul Mazara Futsal ottenendo un successo fondamentale in chiave salvezza.

Il quintetto palermitano, infatti, scongiura l’ipotesi della retrocessione diretta salendo a quota 16 a +5 dalla Caresse Partinico battuto in casa 6-1 dal Villaurea nella penultima giornata del girone A del campionato di serie C di calcio a 5.

Nell’ultima giornata il Palermo dovrà cercare di superare in classifica la Primavera Marsala che precede i rosanero di un punto e che ha perso in casa nell’ultimo turno con l’Alcamo per 2-0. Se dovesse esserci il sorpasso, il Palermo C5 avrebbe la possibilità di giocare il play out in casa con due risultati su tre a disposizione. In pratica potrebbe anche pareggiare per centrare la permanenza in C1.

Palermo C5 in vantaggio con Mineo

Pronti via, e sono i padroni di casa a spingere il piede a martello sull’acceleratore: il forcing dei rosanero viene premiato con il momentaneo vantaggio firmato da Mineo, autentica perla di rara precisione e bellezza.

Il Palermo C5 prende coraggio e continua a proiettarsi in avanti trovando il raddoppio con Sgarlata.

Sul finire della prima frazione il Mazara riesce ad accorciare le distanze grazie alla rete siglata da Gomes De Souza. Si va dunque all’intervallo sul 2-1 in favore dei rosanero.

Gli ospiti pareggiano

La gara torna a riaccendersi a metà ripresa quando i gialloblu trovano il pareggio con Assumpcao Paesano.

La compagine guidata da coach Bruno, una volta completata la rimonta, tenta il tutto per tutto con il quinto uomo di movimento per cercare di portare a casa una insperata vittoria. La beffa, però, è dietro l’angolo e questa volta la firma il Palermo C5: a chiudere definitivamente i conti è Sgarlata che, direttamente dalla propria metà campo, trova la via della rete che serve a tornare a sorridere e serve per il morale.

Adesso il Palermo Calcio a5, scongiurata l’ipotesi della retrocessione diretta, dovrà cercare di vincere a San Vito Lo Capo nell’ultima giornata per cercare di superare in classifica la Primavera Marsala impegnata sul campo del Palermo Futsal Eightyniners.