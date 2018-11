Domenica dal sapore amaro per il Palermo Calcio Popolare. La società nata dall’azionariato popolare esce sconfitta per 2 – 0 dalla trasferta di San Vito Lo Capo. Una partita ben gestita dai ragazzi verderosanero, che a fine primo tempo sbagliano un calcio di rigore che poteva portare verso i giusti binari l’incontro.

Nella ripresa, la formazione di casa rimane anche in 10 uomini, ma non basta a Petrolà e compagni per vincere. La squadra locale conquista un penalty e lo trasforma. Il Calcio Popolare continua a gestire il match e ad attaccare ma tra un gol sbagliato e l’altro, in un contropiede l’attaccante dei locali viene atterrato in area di rigore per la seconda volta.

Tiro dal dischetto trasformato e 2 – 0 che non lascia scampo alla compagine palermitana. Troìa saprà come far ripartire i suoi ragazzi che fino ad oggi si stanno rendendo protagonisti di un ottimo campionato. Sorridono invece i giovanissimi che sconfiggono sul campo della Panormus, la formazione di casa per 5 – 2. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzini allenati da Enea.