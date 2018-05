“Questa è la formazione per domani: Pomini, Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Coronado, Murawski, Chochev, Rolando; Moreo, La Gumina. Jajalo si è allenato solo ieri, non possiamo correre il rischio di perderlo per le prossime due partite o per i playoff. Magari se servirà entrerà a partita in corso. Igor sappiamo che qualità ha e può anche diventare mezzala o mezzapunta. I moduli lasciano il tempo che trovano: conta lo spirito e voglio rivedere quanto visto contro il Bari”.

Lo ha detto Roberto Stellone, tecnico del Palermo, alla vigilia della partita contro la Ternana. “Dobbiamo pensare una partita alla volta – ha spiegato – Il dubbio è solo sul piano della tenuta fisica, ma non giudico il lavoro di altri. A livello mentale sicuramente il Venezia sta meglio di noi (13 punti in 5 partite); noi di punti ne abbiamo fatti meno. Ma basta un attimo, una vittoria, un passo falso altrui per darti una scossa forte. Dobbiamo giocare per poi non avere rimpianti, domani si entrerà in campo in un match in cui ci saranno momenti di difficoltà. Dovremo essere umili in certi momenti e in questo senso, ho visto molto bene i ragazzi”.