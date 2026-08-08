In un video pubblicato oggi sui propri canali social, Carolina Varchi deputato nazionale di Fratelli d’Italia ribadisce il senso del progetto “Palermo Capitale”, parla della grande richiesta di partecipazione e del nuovo sito web per dare un contributo di idee.

Cosa dice La Varchi nel suo video social

“Sono passati solo pochi giorni dal lancio di Palermo Capitale – dice Carolina Varchi – ed in tantissimi avete scritto e chiamato per partecipare. Non mi aspettavo tutto questo entusiasmo, segno evidente della grande voglia di partecipazione dei palermitani. Voglio ricordare cos’è Palermo Capitale: è un cantiere aperto a quanti amano Palermo e vogliono partecipare alla vita pubblica della città mettendo a disposizione le loro conoscenze, professionalità ed esperienze”.

Non vogliamo parlare di candidature

“Non vogliamo parlare di candidature. Dobbiamo rimettere al centro la politica, quella vera cioè quella delle idee e dei programmi per trasformare quelle idee in azione.”

Questa amministrazione – continua Varchi – ha salvato Palermo dopo gli ultimi 10 anni di Orlando e della sua coalizione progressista che ha portato la città sull’orlo del dissesto economico. FDI è stato determinante a Palermo e a Roma per risolvere le più gravi emergenze. Ho dato il mio contributo al risanamento dei conti del Comune per avviare, insieme a tutto il centrodestra, la rinascita della città. Ora è il momento di andare oltre le emergenze, dobbiamo immaginare la Palermo del futuro. Lo faremo attraverso dei gruppi di studio, dei laboratori, aperti a chi ha qualcosa di serio da proporre. Non un libro dei sogni ma progetti realizzabili”.

A settembre il primo incontro dal vivo

“A settembre – conclude Varchi – ci incontreremo di presenza per confrontarci dal vivo ma già da oggi potete cominciare a scrivere le vostre riflessioni sul sito www.palermocapitale.eu
Avete l’opportunità di dire la vostra. Lavoriamo insieme per riportare Palermo alla sua dimensione naturale di capitale dell’Euromediterraneo”.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite
su Google
AGGIUNGI