In un video pubblicato oggi sui propri canali social, Carolina Varchi deputato nazionale di Fratelli d’Italia ribadisce il senso del progetto “Palermo Capitale”, parla della grande richiesta di partecipazione e del nuovo sito web per dare un contributo di idee.

Cosa dice La Varchi nel suo video social

“Sono passati solo pochi giorni dal lancio di Palermo Capitale – dice Carolina Varchi – ed in tantissimi avete scritto e chiamato per partecipare. Non mi aspettavo tutto questo entusiasmo, segno evidente della grande voglia di partecipazione dei palermitani. Voglio ricordare cos’è Palermo Capitale: è un cantiere aperto a quanti amano Palermo e vogliono partecipare alla vita pubblica della città mettendo a disposizione le loro conoscenze, professionalità ed esperienze”.

Non vogliamo parlare di candidature

“Non vogliamo parlare di candidature. Dobbiamo rimettere al centro la politica, quella vera cioè quella delle idee e dei programmi per trasformare quelle idee in azione.”

“Questa amministrazione – continua Varchi – ha salvato Palermo dopo gli ultimi 10 anni di Orlando e della sua coalizione progressista che ha portato la città sull’orlo del dissesto economico. FDI è stato determinante a Palermo e a Roma per risolvere le più gravi emergenze. Ho dato il mio contributo al risanamento dei conti del Comune per avviare, insieme a tutto il centrodestra, la rinascita della città. Ora è il momento di andare oltre le emergenze, dobbiamo immaginare la Palermo del futuro. Lo faremo attraverso dei gruppi di studio, dei laboratori, aperti a chi ha qualcosa di serio da proporre. Non un libro dei sogni ma progetti realizzabili”.

A settembre il primo incontro dal vivo

“A settembre – conclude Varchi – ci incontreremo di presenza per confrontarci dal vivo ma già da oggi potete cominciare a scrivere le vostre riflessioni sul sito www.palermocapitale.eu

Avete l’opportunità di dire la vostra. Lavoriamo insieme per riportare Palermo alla sua dimensione naturale di capitale dell’Euromediterraneo”.