Appuntamento venerdì 13 marzo alle 21

I The Fab Experience tornano sul palco venerdì 13 marzo alle 21 al Teatro Apparte (via Furitano 5A). Lo spettacolo si intitola “Hello Goodbye… John” e celebra i 45 anni dalla scomparsa di John Lennon, ripercorrendo la storia dei Beatles tra musica, racconti e immagini.

La serata alternerà esecuzioni dal vivo, aneddoti e proiezioni video per riportare il pubblico nel pieno della “Beatlemania”.

Da Help! al White Album: un omaggio tra suoni e visioni

Il concerto attraversa i momenti più significativi della produzione del quartetto di Liverpool e della carriera solista di Lennon. “In un momento così delicato per gli equilibri mondiali – spiega Marcello Barrale, frontman e portavoce dei The Fab Experience – il nostro concerto intende mandare, nel nome di Lennon, un messaggio di profonda riflessione sull’importanza della pace”.

La scaletta parte dai primi successi, come “Help!” fino ad arrivare alle sonorità più sperimentali del White Album, includendo i brani che hanno reso Lennon un’icona mondiale.

Sul palco anche diversi artisti del panorama locale. Massimo Intorre e Irene Cangemi proporranno versioni acustiche dei classici dei Beatles. Il contralto Veronica La Flora, accompagnata al pianoforte da Paolo Inguaggiato, offrirà nuove riletture del repertorio.

Interverranno inoltre Davide Ciani e il coro Cantare diretto da Antonina Terzo, per una chiusura corale dal forte impatto emotivo.

Anche la parte visiva avrà un ruolo centrale. “Durante la serata – sottolinea il bassista del gruppo Roberto Biondo – saranno proiettati filmati d’epoca, immagini rare e materiali visivi che raccontano la storia e l’impatto culturale dei Beatles, trasformando il concerto in un autentico viaggio emozionale”.

Sul palco, oltre a Biondo e Barrale, ci saranno Marco Zancla, Giuseppe Magro e Mirko Messina. Alla batteria la guest star Ferdinando Piccoli.

Il gruppo celebra inoltre i 60 anni dell’album Help, disco che rivoluzionò le tecniche di registrazione in studio. “Siamo molto contenti – conclude Marcello Barrale – di come il pubblico palermitano ci stia sostenendo in questo nostro primo concerto in teatro, sarà uno spettacolo da non perdere”.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Apparte. Intanto, la band sta già lavorando a un nuovo progetto per la prossima estate: dopo il successo della scorsa tournée, è in preparazione un nuovo show che affiancherà al repertorio classico l’esecuzione di brani sperimentali in chiave acustica.