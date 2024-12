La magia del Natale per grandi e piccini

Palermo Christmas Village

Il Palermo Christmas Village è l’evento natalizio più atteso della città, trasformando la Fiera del Mediterraneo in un mondo incantato per grandi e piccini. Con una varietà di attrazioni, spettacoli e attività, offre un’esperienza unica nel cuore di Palermo.

Date e orari di apertura

Il villaggio sarà aperto dal 6 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 con i seguenti orari:

Dal 6 al 20 dicembre:

Lunedì – Venerdì: 15:00 – 24:00

Sabato e Domenica: 10:00 – 24:00

Dal 22 dicembre al 6 gennaio:

Tutti i giorni: 10:00 – 24:00

L’ingresso principale si trova in via Ammiraglio Rizzo con un parcheggio disponibile di oltre 6.000 metri quadrati.

Palermo Christmas Village: attrazioni principali

La fabbrica di giocattoli e dolci

I bambini possono partecipare a laboratori creativi nella “fabbrica di giocattoli”, realizzando giochi in legno e attività con la cartapesta, guidati da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Nella “fabbrica dei dolci”, possono preparare biscotti natalizi come l’omino di pan di zenzero.

La foresta ghiacciata

Un percorso scenografico tra pini alti oltre cinque metri conduce a Ramino, l’albero parlante che racconta storie di Natale. Questo sentiero magico è arricchito da elfi, peluche animatronici e musica diffusa da una locomotiva magica.

Ufficio postale degli elfi

I più piccoli possono scrivere e spedire le loro letterine a Babbo Natale, vivendo un’esperienza immersiva nel mondo degli elfi.

Palermo on Ice: pista di pattinaggio

Una delle attrazioni più attese è la pista di pattinaggio al coperto, estesa su oltre 1.500 metri quadrati di ghiaccio.

La pista è aperta dal 6 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 con i seguenti orari:

Lunedì – Giovedì: 10:00 – 24:00

Venerdì, Sabato, Domenica e festivi: 10:00 – 01:00

Il biglietto costa 10 euro per un’ora e include il noleggio dei pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e un armadietto per le scarpe. Per i più piccoli sono disponibili panda e orsetti illuminati come aiuto-pattino.

Palermo Christmas Village e Parco delle Madonie

Attrazioni adrenaliniche: zip line e big air bag

In collaborazione con il Parco delle Madonie, il villaggio offre la zip line e il big air bag, attrazioni che permettono ai bambini di vivere emozioni in totale sicurezza.

Spettacoli e mercatini

Oltre 100 spettacoli, tra parate di elfi, maghi, giocolieri e ballerini, animano il villaggio, creando un’atmosfera festosa. I tradizionali mercatini di Natale offrono prodotti artigianali realizzati da maestri siciliani, ideali per regali unici.

Biglietti e promozioni

Ingresso al villaggio:

Bambini fino a 2 anni: gratuito

Under 12: 15 euro

Dai 12 anni in su: 10 euro

Palermo Adventure (zip line e big air bag): 7 euro

Sono disponibili promozioni per combinare più attrazioni:

– Pista di pattinaggio + Christmas Village + Palermo Adventure: 27 euro (anziché 31 euro)

– Pista di pattinaggio + Palermo Adventure: 14 euro (anziché 17 euro)

– Christmas Village + Palermo Adventure: 17 euro (anziché 22 euro)

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria della Fiera del Mediterraneo.

Il Palermo Christmas Village offre un’esperienza unica per immergersi nella magia del Natale, con attività e divertimenti pensati per tutta la famiglia.