Un programma che unisce sport, memoria e inclusione

Domenica 20 settembre la città tornerà a correre nel segno di Salvo D’Acquisto. La 16ª edizione del Memorial Podistico dedicato al vice brigadiere dei Carabinieri, medaglia d’oro al valor militare, si prepara a richiamare quasi 500 atleti da tutta la Sicilia e da oltre lo stretto, confermandosi una delle manifestazioni più partecipate e identitarie del panorama podistico regionale. La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, assegnerà anche il 9° Criterium europeo interforze.

Un percorso rinnovato nel cuore della città

La competizione si disputerà sulla distanza dei 10 chilometri, con un tracciato omologato Fidal articolato su quattro giri da 2,5 km. Partenza e arrivo in via della Libertà, nei pressi di piazza Antonio Mordini, con un circuito che attraversa alcune delle arterie più rappresentative del centro: via Dante, piazza Castelnuovo, piazza Ruggero Settimo, via Emerico Amari, via Panascia e via Turati. Un percorso pensato per garantire spettacolo, visibilità e una fruizione immediata della gara da parte del pubblico.

I protagonisti annunciati

La start list 2026 si presenta di alto livello. Riflettori puntati su Nikolas Loss, trentino della Sicilia Running Team, capace di correre i 10 km in 28’56”. Atteso anche Vincenzo Agnello, vincitore dell’edizione 2025 e reduce da una stagione brillante tra Giro di Castelbuono, Napola-Mokarta e Trofeo Maria SS. degli Ammalati. Al via Alessandro Brancato, campione italiano master nei 5000 metri, e Alessio Terrasi, campione italiano assoluto di maratona nel 2018 e fresco del titolo tricolore sui 50 km. Completa il gruppo dei big Giuseppe Scianna, giovane fondista dell’Universitas Palermo, personale di 31’02” sui 10 km. In campo femminile attesa Lorenza Chiara Immesi, atleta versatile della Sicilia Running Team, oro agli Europei Master di cross nella staffetta mista e campionessa regionale Master sui 10 km.

Il Criterium europeo interforze

Accanto alla gara assoluta, spazio al nono Criterium Europeo Interforze, che vedrà confrontarsi atleti delle Forze dell’Ordine italiane ed europee. Ai vincitori sarà consegnata la maglia celebrativa “Ambasciatore dei Valori”, simbolo del legame tra sport, memoria e impegno civile.

Expo Village, musica e inclusione

Il Memorial non è solo agonismo. All’Expo Village sarà possibile visitare il Museo itinerante di Salvo D’Acquisto, curato dal Cesd, dedicato alla vita del brigadiere e al percorso verso la beatificazione. L’apertura ufficiale sarà accompagnata dal coro dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, con l’esecuzione dell’Inno Siciliano e dell’Inno di Mameli. Spazio anche alla musica folk de I Re di Esis e dei Tamburinari di Trabia, al Kids Cheer Corner per i più piccoli e alle esibizioni della Scuola di Scherma Paralimpica, nell’ambito del tema Lions “Sport senza barriere”.

Le novità tecniche e il pacco gara

Tra gli stand presenti anche Per Correre con Topo Athletic, che presenterà in anteprima la nuova Specter 3, con la partecipazione del referente tecnico Andrea Giudice. Particolarmente ricco il pacco gara: prodotti tecnici e del territorio, sacca termica, maglia tecnica, telo mare e medaglia ricordo.

Partner e collaborazioni

La manifestazione è patrocinata da Comune di Palermo, Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Tra i partner: Camera di Commercio Palermo Enna, Ferrara stone, Mangia’s, Per correre, Topo athletic, FidiLife, Automania, Polini group, Dorothea S.p.A., Ferrera, Audiotecnica, Blanco, Extra bar, Prodotti artigianali Piana degli Albanesi, Sibeg, Legacoop, Centrolimpo, Le Terre Libere dalle Mafie, Rinascita, Ambrosport, Ce.op.a.r., Orestia. Collaborano Admo, Crt Sicilia, Lega del Filo d’Oro, Avis, Lions Club, Fisdir e Team Sicilia Special Olympics Italia.