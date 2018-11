Palermo – Cosenza: 2-1

Con il Cosenza

non si può fare senza

di vittoria

Palermo con Salvi in campo fa storia:

è un biturbo

e se non disturbo

la vittoria è meritata.

Grazie a Puscas è arrivata

la palla giusta

quella che onusta

fa nostra sporta

delle due reti in porta.

Nostro avversario deve rassegnarsi

il Palermo vuole darsi

la vittoria

per la serie che con boria

da qualcuno ingiusto fu negata

e ai fatti pianga la frittata.

La verità è come la palla: prima o poi viene a galla