Ai domiciliari un palermitano di 40 anni

I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 40 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, come accertato da militari, avrebbe utilizzato un vecchio magazzino in via Sant’Agostino a Palermo per nascondere la droga. Grazie al fiuto del cane antidroga sono stati trovati 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 170 euro ritenuti frutto dell’illecita attività di spaccio.

Scattano i domiciliari

L’arrestato si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il contante e la droga rinvenuta sono stati sottoposti a sequestro. La sostanza stupefacente, che immessa nel mercato del dettaglio avrebbe fruttato oltre 3 mila euro, sarà trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le verifiche di rito.