Palermo guida l’innovazione del Sud e scommette sulle “Generazioni Digitali”: imprese, operatori del settore del new tech e dell’innovazione si uniscono per discutere su come l’Intelligenza Artificiale possa diventare il motore per nuove startup, diventando driver per la crescita economica e sociale della nostra comunità.
Save the date, dunque: il prossimo 18 settembre 2025 Palermo ospiterà “Generazioni Digitali”, primo evento in presenza organizzato da Develhope, interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale. L’appuntamento si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa, un luogo simbolo di rigenerazione urbana e culturale della città. Innovation Island è media partner della kermesse.
Generazioni Digitali punto di incontro per creare sviluppo con AI
“Generazioni Digitali” nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra giovani, startup, imprese e professionisti del digitale, per esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e promuovere l’innovazione nel Mezzogiorno. Questo evento segna anche una tappa storica per Develhope: per la prima volta la scuola di coding e innovazione tecnologica porta la propria energia fuori dalle aule per incontrare la città e la sua comunità. È un’occasione per tradurre anni di formazione, ricerca e sperimentazione in un momento pubblico di confronto e crescita condivisa. Come sottolinea Alessandro Balsamo, co-founder di Develhope, “Generazioni Digitali è molto più di un evento: è il manifesto della nostra visione, quella di un Sud che diventa protagonista della rivoluzione tecnologica globale, con Palermo come capitale di un cambiamento che parte dalle persone”.
“Generazioni Digitali” rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie conoscenze sull’Intelligenza Artificiale, incontrare esperti del settore e scoprire nuove possibilità di crescita professionale. Con la partecipazione di leader tecnologici, manager ed esperti AI dell’ecosistema italiano e siciliano, l’evento si propone di essere un catalizzatore per l’innovazione nel Sud Italia.
Programma della Giornata
Agenda Mattina
9.00 – 9.45 – Cinema De Seta – Registrazione e Accoglienza Partecipanti
10.00 – 10.30 – Cinema De Seta – Opening e Saluti
Alessandro Balsamo, Co-Founder Develhope, Martina Bisegna, Generazioni Digitali, Alessandro Dagnino, Assessore Economia Regione Siciliana, Flavio Fazio, Founder & Ceo Flazio, Fabrizio Ferrandelli, Assessore Innovazione Comune di Palermo, Danilo Mazzara, Founder & Ceo Skillforequity.
10.30 – 11.10 – Cinema De Seta
Panel .1 Innovazione Digitale e Sociale: una nuova traiettoria di sviluppo.
Elena Casolari, Ceo Opes Italia Sicaf EuVeca, Martina Lascialfari, Direttrice Generale Fondo Repubblica Digitale, Francesca Ottier, Responsabile Fondo Italia Venture II CDP Venture Capital SGR, Simona Torre, Direttrice Generale Fondazione Italiana Accenture
11.15 – 12.30 Ridotto De Seta, Kultur Ensemble, Crezi, CSC
Workshops #1 (sessioni in contemporanea)
- Come usare Gpt e la GenAI per aumentare produttività e creatività con prompt pronti all’uso
Valentina Rossi, Digital Innovation Team di PWC
- Coding con l’AI: Prompting e Context Engineering
Francesco Sciuti, CEO di Devmy
- La performance aziendale in una tabella: Flazio presenta “Posinega”
Davide Busa, Software developer di Flazio, Flavio Fazio, Ceo di Flazio
- UX senza Designer: Distopìa o Realtà? (Perplexity, ChatGPT, Lovable, Gemini, Figma)
Davide Daniele Ragno e Michele Fasanella, Design Manager e Marketing Manager di Magicmotorsport
12.30 – 13.00 Crezi.Plus (Sala Eventi)
Startup Talent Hunters – Startup alla ricerca di co-founder o professionisti da inserire nel loro team.
13.00 – 14.00 Crezi.Plus – Networking Lunch
Agenda Pomeriggio
14.00 – 14.40 Cinema De Seta – Panel .2
Startup: storie di Founders, senza filtri.
Massimiliano Costa, Founder & CEO Develhope, Giuliano La Barbera, Founder & CEO Fulltruck, Roberta Pellegrino, Co-Founder & CMO Ludwig.Guru, Ilaria Pigazzini, Founder & CEO Arcan
14.45 – 16.00 Ridotto De Seta, Kultur Ensemble, Crezi, CSC
Workshops #2
- Fotorealismo, grafiche e contenuti video: scopri come sfruttare l’AI per generare materiali visivi per il tuo business
Valentina Rossi, Digital Innovation Team di PWC
- Cinque regole da seguire per lanciare una startup ai tempi dell’ AI
Danilo Mazzara, CEO & Founder di Skillforequity
- Soluzioni AI per le imprese: dalla progettazione alla pratica con Gpts, n8n e Agenti
Francesco Passantino, IT Expert Google Developer Group
- Nuovi strumenti AI per sviluppatori: quello che devi conoscere adesso
Sasa Sekulic, CTO & Co-Founder di Develhope
16.05 – 16.45 – Cinema De Seta – Panel .3
L’impatto dell’AI sul mondo del lavoro e le aziende
Manlio Ciralli, Vice President Central Marketing Europe Adecco Group, Alessio Lo Presti, Senior Manager PWC, Federica Pasini, Strategic Advisor Indigo.ai
16.50 – 18.00 – Ridotto De Seta, Crezi.Plus
Consulenze Gratuite 1:1 e Networking
Consulenze su formazione per PMI, ETS e Professionisti – Develhope
Consulenze business per startup – Skillforequity
Consulenze su Avvisi e Strumenti Finanziari – Invitalia
Consulenze Legal per startup e PMI – Keplera
Consulenze di orientamento all’autoimprenditorialità – EPYC e Crezi.Plus
18.00 – 20.00 – Crezi.Plus e Piazza Bausch
Aperitivo & DJ Set: il closing della giornata con il DJ Set di Marco Basciano e un aperitivo per condividere le vibes positive a fine evento.
