Una giornata per scoprire AI e futuro imprenditoriale

Palermo guida l’innovazione del Sud e scommette sulle “Generazioni Digitali”: imprese, operatori del settore del new tech e dell’innovazione si uniscono per discutere su come l’Intelligenza Artificiale possa diventare il motore per nuove startup, diventando driver per la crescita economica e sociale della nostra comunità.

Save the date, dunque: il prossimo 18 settembre 2025 Palermo ospiterà “Generazioni Digitali”, primo evento in presenza organizzato da Develhope, interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale. L’appuntamento si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa, un luogo simbolo di rigenerazione urbana e culturale della città. Innovation Island è media partner della kermesse.

Generazioni Digitali punto di incontro per creare sviluppo con AI

“Generazioni Digitali” nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra giovani, startup, imprese e professionisti del digitale, per esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e promuovere l’innovazione nel Mezzogiorno. Questo evento segna anche una tappa storica per Develhope: per la prima volta la scuola di coding e innovazione tecnologica porta la propria energia fuori dalle aule per incontrare la città e la sua comunità. È un’occasione per tradurre anni di formazione, ricerca e sperimentazione in un momento pubblico di confronto e crescita condivisa. Come sottolinea Alessandro Balsamo, co-founder di Develhope, “Generazioni Digitali è molto più di un evento: è il manifesto della nostra visione, quella di un Sud che diventa protagonista della rivoluzione tecnologica globale, con Palermo come capitale di un cambiamento che parte dalle persone”.

“Generazioni Digitali” rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie conoscenze sull’Intelligenza Artificiale, incontrare esperti del settore e scoprire nuove possibilità di crescita professionale. Con la partecipazione di leader tecnologici, manager ed esperti AI dell’ecosistema italiano e siciliano, l’evento si propone di essere un catalizzatore per l’innovazione nel Sud Italia.

Programma della Giornata

Agenda Mattina

9.00 – 9.45 – Cinema De Seta – Registrazione e Accoglienza Partecipanti

10.00 – 10.30 – Cinema De Seta – Opening e Saluti

Alessandro Balsamo, Co-Founder Develhope, Martina Bisegna, Generazioni Digitali, Alessandro Dagnino, Assessore Economia Regione Siciliana, Flavio Fazio, Founder & Ceo Flazio, Fabrizio Ferrandelli, Assessore Innovazione Comune di Palermo, Danilo Mazzara, Founder & Ceo Skillforequity.

10.30 – 11.10 – Cinema De Seta

Panel .1 Innovazione Digitale e Sociale: una nuova traiettoria di sviluppo.

Elena Casolari, Ceo Opes Italia Sicaf EuVeca, Martina Lascialfari, Direttrice Generale Fondo Repubblica Digitale, Francesca Ottier, Responsabile Fondo Italia Venture II CDP Venture Capital SGR, Simona Torre, Direttrice Generale Fondazione Italiana Accenture

11.15 – 12.30 Ridotto De Seta, Kultur Ensemble, Crezi, CSC

Workshops #1 (sessioni in contemporanea)

Come usare Gpt e la GenAI per aumentare produttività e creatività con prompt pronti all’uso

Valentina Rossi, Digital Innovation Team di PWC

Coding con l’AI: Prompting e Context Engineering

Francesco Sciuti, CEO di Devmy

La performance aziendale in una tabella: Flazio presenta “Posinega”

Davide Busa, Software developer di Flazio, Flavio Fazio, Ceo di Flazio

UX senza Designer: Distopìa o Realtà? (Perplexity, ChatGPT, Lovable, Gemini, Figma)

Davide Daniele Ragno e Michele Fasanella, Design Manager e Marketing Manager di Magicmotorsport

12.30 – 13.00 Crezi.Plus (Sala Eventi)

Startup Talent Hunters – Startup alla ricerca di co-founder o professionisti da inserire nel loro team.

13.00 – 14.00 Crezi.Plus – Networking Lunch

Agenda Pomeriggio

14.00 – 14.40 Cinema De Seta – Panel .2

Startup: storie di Founders, senza filtri.

Massimiliano Costa, Founder & CEO Develhope, Giuliano La Barbera, Founder & CEO Fulltruck, Roberta Pellegrino, Co-Founder & CMO Ludwig.Guru, Ilaria Pigazzini, Founder & CEO Arcan

14.45 – 16.00 Ridotto De Seta, Kultur Ensemble, Crezi, CSC

Workshops #2

Fotorealismo, grafiche e contenuti video: scopri come sfruttare l’AI per generare materiali visivi per il tuo business

Valentina Rossi, Digital Innovation Team di PWC

Cinque regole da seguire per lanciare una startup ai tempi dell’ AI

Danilo Mazzara, CEO & Founder di Skillforequity

Soluzioni AI per le imprese: dalla progettazione alla pratica con Gpts, n8n e Agenti

Francesco Passantino, IT Expert Google Developer Group

Nuovi strumenti AI per sviluppatori: quello che devi conoscere adesso

Sasa Sekulic, CTO & Co-Founder di Develhope

16.05 – 16.45 – Cinema De Seta – Panel .3

L’impatto dell’AI sul mondo del lavoro e le aziende

Manlio Ciralli, Vice President Central Marketing Europe Adecco Group, Alessio Lo Presti, Senior Manager PWC, Federica Pasini, Strategic Advisor Indigo.ai

16.50 – 18.00 – Ridotto De Seta, Crezi.Plus

Consulenze Gratuite 1:1 e Networking

Consulenze su formazione per PMI, ETS e Professionisti – Develhope

Consulenze business per startup – Skillforequity

Consulenze su Avvisi e Strumenti Finanziari – Invitalia

Consulenze Legal per startup e PMI – Keplera

Consulenze di orientamento all’autoimprenditorialità – EPYC e Crezi.Plus

18.00 – 20.00 – Crezi.Plus e Piazza Bausch

Aperitivo & DJ Set: il closing della giornata con il DJ Set di Marco Basciano e un aperitivo per condividere le vibes positive a fine evento.