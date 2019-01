Il Palermo è primo in Serie B e potrebbe esserlo anche in un’altra speciale classifica: quella delle big che si rafforzano meno a gennaio. La finestra di mercato invernale non è mai stata il pezzo forte dei rosanero nell’era Zamparini (tranne qualche rara eccezione come Cavani e Balzaretti), soprattutto in queste ultime due stagioni in Serie B.

Dopo la cessione, quasi regalata per via di complesse situazioni contrattuali di Struna agli Houston Dinamo adesso potrebbe essere il turno di Andrea Rispoli. Il terzino è un veterano del Palermo, ma quest’anno complice un cambiamento tattico e anche una condizione fisica mai ottimale per via di qualche infortunio, avrebbe le valigie pronte per partire già a gennaio.

Rispoli come se non bastasse ha un contratto in scadenza a giugno e Foschi se non dovesse trovare un accordo sul rinnovo preferirebbe cederlo in Serie A, evitando dunque di perderlo a parametro zero in estate. Un sacrificio tecnico, mirato a rimpolpare giusto un po’ le casse della società.

Inoltre il Palermo avrebbe già sotto contratto il naturale sostituto, ovvero Salvi, che nonostante non abbia brillato particolarmente per bravura, si è dimostrato affidabile per la categoria. Del resto dei soldi degli inglesi neanche l’ombra, quindi giusto che Foschi tuteli le finanze societarie.

Ad accogliere Rispoli ci sarebbero o il Bologna o il Parma. I felsinei vorrebbero continuare una campagna acquisti fin qui faraonica, trattandosi di gennaio e della terz’ultima in classifica in Serie A. I rossoblu hanno già acquistato Sansone (ex Sassuolo e Villareal) e Soriano dal Torino. Il Parma invece vorrebbe il ritorno in emilia di Rispoli per dare quel pizzico di esperienza in più a una squadra che si sta promuovendo come una vera e propria rivelazione.

Rispoli ha sempre sostenuto di voler rimanere in Sicilia e che sarebbe partito solo se lo avesse chiesto il club. Un punto d’incontro si troverebbe esclusivamente in caso di adeguamento contrattuale verso l’alto a promozione ottenuta. Ma il Palermo ha voglia di rivedere gli accordi con un pluritrentenne? Difficile da dire, nel frattempo Verona, Lecce e Brescia si sono rafforzate, mentre nei rosanero freschi di nuova ricca proprietà si parla solo di cessioni.