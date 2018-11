Domenica, in occasione della partita contro il Pescara che si giocherà alle 21 al “Barbera”, sarà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio, per onorare la memoria delle vittime del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la provincia di Palermo. I rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Nei giorni scorsi anche la Curva Nord del Catania ha reso omaggio alle vittime dell’alluvione dello scorso fine settimana. Lo striscione recitava: “Piangiamo i nostri morti, sentiamo lo stesso dolore. Palermo rialzati”. Una solidarietà da applausi, che esalta tutta l’umanità che sanno esprimere i siciliani.

Lo sport è unione e non divisione e la speranza è che questo gesto, sia l’inizio di una “moderazione” della rivalità tra le due città siciliane più grandi.