La città di Palermo piange la perdita dell’avvocato Carlo Pezzino Rao, coordinatore del Comitato per la rinascita della costa e del mare e instancabile protagonista di numerose battaglie ambientali. Figura centrale nel panorama della promozione territoriale, Pezzino Rao ha dedicato gran parte della propria vita alla tutela del litorale cittadino, diventando un punto di riferimento per chiunque credesse nel riscatto della costa palermitana.

Il suo impegno civile si è distinto per la costanza e la competenza con cui ha affrontato sfide complesse, concentrando le proprie energie in particolare sul recupero del Foro Italico, del molo di Sant’Erasmo e dell’intera Costa Sud. Grazie alle sue iniziative e alla pressione costante esercitata dal comitato da lui guidato, sono stati mossi passi decisivi per la restituzione del fronte mare alla pubblica fruizione, cercando di ricucire il rapporto storico e identitario tra la cittadinanza e l’acqua.

Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il valore dell’uomo e del professionista, definendo Pezzino Rao una figura di grande spessore civile. Secondo il primo cittadino, la sua determinazione nel proteggere i beni comuni e nel promuovere uno sviluppo armonico del territorio rappresenta un esempio autentico di cittadinanza attiva e di profondo amore per la città. Le sue azioni concrete hanno inciso in modo significativo sulla qualità degli spazi urbani, trasformando luoghi spesso dimenticati in spazi di bellezza nuovamente accessibili a tutti.

La scomparsa dell’avvocato lascia un vuoto profondo non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra i tanti attivisti che hanno condiviso con lui anni di passioni e rivendicazioni. L’Amministrazione comunale ha voluto manifestare la propria vicinanza ai suoi cari, ricordando come il lavoro di Pezzino Rao rimarrà un’eredità importante per il futuro del litorale palermitano e per tutti coloro che continueranno a lottare per la difesa dell’ambiente.