A Palermo

Un’auto ribaltata in mezzo alla carreggiata e il traffico bloccato. È quanto è accaduto nel primo pomeriggio in via Cavour, nel centro di Palermo.

Nello scontro una persona è rimasta ferita.

Cos’è successo

L’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio lungo una delle arterie del centro cittadino.

Una delle vetture coinvolte si è ribaltata ed è rimasta con le ruote all’aria sull’asfalto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato i rilievi.

Traffico in tilt

Le conseguenze sulla circolazione si sono fatte sentire subito.

Lungo via Cavour si sono registrati rallentamenti e difficoltà, con la carreggiata parzialmente occupata dai mezzi e dalle operazioni di soccorso.