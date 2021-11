A volte una stagione particolarmente proficua e vincente si vede fin dall’inizio, mentre in altri casi, quando le cose vanno male fin dal principio, allora molto probabilmente si può avere un’indicazione di massima su quale potrebbe essere il trend che verrà seguito in stagione. Anche tutti coloro che amano i pronostici sullo sport devono stare attenti a tutte queste tendenze nel momento in cui puntano sui casino gratis senza deposito.

Le ultime quattro partite del Palermo, però, fanno intuire come, in questo ben preciso momento della stagione, il trend in cui i rosanero si sono infilati, è estremamente positivo. D’altra parte, 10 punti nelle ultime quattro partite, fanno capire alla perfezione come l’obiettivo sia quello di raggiungere la promozione in Serie B, cercando di rifarsi sotto sul Bari primo in classifica a quota 27.

Un terzo posto più che accettabile

Si potrebbe dire, per citare un allenatore importante come Max Allegri, che l’importante è trovarsi in corsa per la promozione, quindi nella fascia altissima della classifica, in primavera, ovvero nella fase in cui vengono decisi i campionati.

Ebbene, se continua con questo passo, il Palermo sarà sicuramente ai vertici della classifica tra marzo e aprile, quando ci sarà il rush decisivo. D’altro canto, c’è così tanta voglia di tornare a riassaporare le atmosfere più belle delle grandi partite, che i punti arrivano anche quasi per inerzia.

Guai ad abbassare la concentrazione, dal momento che il Palermo deve per forza di cose immedesimarsi in questa categoria e cercare di tenere sempre altissimo il focus sull’obiettivo, ovvero quello di tornare il prima possibile a calcare i campi della serie B. Lo merita la società, lo meritano i ragazzi che scendono in campo, ma lo meritano in modo particolare i tifosi rosaneri, straordinari nello stare sempre al fianco della squadra anche in queste annate particolarmente dure e complicate.

Occhio alle spalle

Il Palermo deve chiaramente avere sempre l’obiettivo di puntare al massimo, ma al contempo non deve incappare in troppi passi falsi, dal momento che le squadre alle spalle non stanno di sicuro ad attendere. Sono diverse le compagini, infatti, che si trovano proprio nelle immediate vicinanze in classifica al Palermo: stiamo facendo riferimento al Monopoli, a pari punti con i rosanero, mentre la Turris è a quota 22 punti. Al sesto posto troviamo il Foggia, che in 13 partite ha raccolto 21 punti, e alle sue spalle troviamo Avellino e Virtus Francavilla, ma anche il Taranto, a quota 20 punti. Insomma, si tratta di un gruppone che è concluso dal Catania a quota 19 punti.

Le prossime partite

Una delle costanti degli ultimi match della compagine palermitana è sicuramente il fatto di rimanere in dieci uomini. Sia contro la Virtus Francavilla alla decima giornata che contro l’Avellino in casa a fine ottobre, infatti, il Palermo è rimasto in dieci uomini e, come si può facilmente intuire, deve cercare di mantenere i nervi più saldi per non mettere a rischio gare che, fino a quel momento, erano state condotte con una certa sicurezza.

Le prossime partite saranno piuttosto complicate: si parte dalla sfida con il Potenza fino alla successiva partita, sempre in casa, contro la Paganese. Successivamente, i rosanero dovranno affrontare la trasferta in casa del Picerno e poi ci sarà il grande scontro il Monopoli, attualmente terzo a pari punti proprio con la compagine siciliana.

Dicembre si preannuncia un mese davvero di fuoco, dal momento che sarà anche tempo, intorno alla metà, per due match di altissima fattura. Si tratta del derby, con la trasferta di Catania, previsto il prossimo 12 dicembre e, alla giornata successiva, lo scontro in casa contro la capolista Bari, che si preannuncia davvero pirotecnico e in grado di garantire tante emozioni.