L’Associazione Baccanica ospita #Foodistribution Ombra|Zala un progetto site-specific ideato e diretto da Manovalanza Edizione speciale Ombra/Zala a Palermo Quartiere San Giovanni Apostolo ex Cep – Palermo 26 e 27 settembre 2026 alle ore 21.00 progetto site-specific e people-specific. Ingresso gratuito

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 dalle ore 21, al quartiere San Giovanni Apostolo – Ex Cep di Palermo, #Foodistribution Ombra|Zala edizione speciale a Palermo, progetto di ricerca scientifica e artistica sulle fasi di cambiamento di micro-comunità urbane ideato e realizzato dall’associazione Manovalanza, presenta l’evento site-specific e people-specific al pubblico (ingresso gratuito).





Un allestimento, che rappresenta simbolicamente l’intero progetto, dopo aver attraversato nei mesi scorsi la residenza artistica di quartiere, i laboratori e la formazione sul campo, e avviato e sviluppato un lavoro di relazione, collaborazione e partecipazione artistica diffusa.

In questa edizione speciale a Palermo il progetto è in collaborazione con l’associazione Baccanica diretta dalla regista Daniela Mangiacavallo, che lo ospita e ne cura la direzione organizzativa, i percorsi formativi e la rete territoriale.





Il progetto artistico è finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” Anno 2024 – “Giovani Attivi: Combattere il Disagio e Promuovere la Sostenibilità.

L’evento site-specific e people-specific, prende vita attraverso una installazione visiva e sonora allestita all’interno del vicolo del quartiere adiacente l’Associazione San Giovanni Apostolo, gestita da Antonietta Fazio e l’ICS Giuliana Saladino.

L’allestimento trasforma lo spazio urbano in un passaggio al pubblico in cui la percezione della realtà viene messa in gioco per evocare il senso profondo del miraggio. Queste le suggestioni del luogo nelle parole di Davide Scognamiglio, direttore artistico del progetto: “In senso figurato, la parola miraggio indica un sogno o un’illusione allettante ma irrealizzabile. In questi luoghi e ai nostri occhi adesso il miraggio si realizza, forse nella lontananza di una donna che cammina con le buste della spesa lungo una strada assolata, nell’ombra del bambino che torna da scuola con lo zaino troppo grande, nel lavoratore che beve l’ultima birra prima di andare a riposare. Questo tempo ci ha reso concreto anche il miraggio. Lo spazio del Sogno non ci resta che rubarlo, fenderlo, stralciarlo dalla superficie tra un frammento e un altro, divaricando il suo varco, per non farlo diventare realtà. Il miraggio è un vicolo abbagliante nella periferia di Palermo, nelle sere di fine settembre in cui anche l’effimero si capovolge e persiste”.





#Foodistribution Ombra|Zala è a cura di Davide Scognamiglio in collaborazione con il regista e DOP Daniele Ciprì, con la referenza scientifica del prof. Rosario Sommella e la regia di Adriana Follieri. In questa edizione speciale a Palermo il progetto è in collaborazione con l’associazione Baccanica diretta dalla regista Daniela Mangiacavallo, che lo ospita e ne cura la direzione organizzativa, i percorsi formativi e la rete territoriale.

Così il progetto nelle parole di Manovalanza: #Foodistribution, nato nel 2018 e già sviluppato e concretizzato in Campania in nove edizioni e in diversi quartieri di Napoli, è declinato per ogni edizione con un’idea specifica in relazione a territori e comunità di abitanti. Per la buona riuscita e per aver ideato un metodo artistico-sociale efficace in termini di aggregazione, promozione della creatività, di promozione della cittadinanza attiva, di informazione sociale e culturale, insieme alle note personalità sopracitate, si vorrebbe replicare a modello una nuova edizione insieme all’Associazione Baccanica, capofila dell’edizione speciale del progetto siciliano, sviluppando e arricchendo il legame artistico con Daniele Ciprì, curatore insieme al direttore artistico Davide Scognamiglio già dalla prima edizione, anche sul piano territoriale, agendo direttamente nella sua regione e nella sua città d’origine: Palermo. In questa edizione che intendiamo sviluppare all’interno del quartiere San Giovanni Apostolo ex Cep, con la consueta modalità site-specific e people specific, l’intento è quello di esplorare e tradurre “in luce” i cambiamenti storici, economici, politici e sociali in corso nel quartiere: da questa esigenza nasce l’idea progettuale “#Foodistribution Ombra|Zala”.





Baccanica È un’Associazione di Promozione Sociale che persegue fini artistici e di utilità sociale (ai sensi della legge 383/2000). Nasce a Monreale (Palermo) nel 2012, grazie all’incontro umano e professionale della regista Daniela Mangiacavallo e dei suoi soci fondatori. Campi prioritari dell’Associazione sono l’organizzazione di eventi culturali, anche con soggetti svantaggiati e/o a rischio di esclusione sociale; produzioni teatrali, attività di ricerca in ambito teatrale, musicale e psicosociale. Baccanica dal 2012 ha maturato numerose esperienze innovative sul territorio della città di Palermo, in particolare con i giovani. Questi ultimi sono sempre stati coinvolti in numero significativo, grazie anche alle reti formali e informali di cui l’Associazione fa parte, sia sul territorio siciliano, che nazionale. L’Associazione nasce come realtà di progettazione, formazione e produzione teatrale a tutela dei giovani artisti, con lo scopo fondante di ricercare e promuovere tutte le arti. Con la sua azione sul territorio si prefigge di valorizzare nuovi talenti e progetti originali, in collaborazione con istituti di perfezionamento ed enti teatrali, considerando nella sua filosofia istitutiva i giovani come risorsa e il teatro come finalità.





Manovalanza L’Associazione Manovalanza, oggi ETS, nasce nel 2009 dall’incontro tra Adriana Follieri (regista, autrice, attrice, pedagogista teatrale) e Davide Scognamiglio (fotografo, light designer, DOP). Si occupa di formazione, ricerca, creazione e produzione artistica in dialogo e cooperazione con i territori: ogni opera trae il suo fondamento dall’ambito sociale in cui nasce e si compone attraverso la relazione tra ricerca estetica, etica, poetica, politica. Manovalanza lavora spesso in luoghi non convenzionalmente adibiti alla rappresentazione con il principale obiettivo di non assuefarsi a quanto accade nel nostro tempo, leggendo la realtà in movimento ed incidendo con l’arte nei processi umani, nel mondo dell’arte e dello spettacolo dal vivo così come in contesti di marginalità. Dal 2009 ad oggi sono molte le progettualità realizzate, in collaborazione con prestigiosi partner artistici e scientifici, nell’ambito dei maggiori festival nazionali, in rete con enti pubblici e privati, per la realizzazione di importanti iniziative artistiche e culturali spesso in relazione a luoghi e contesti di particolare fragilità, verso un’ampia e totale partecipazione delle comunità ai processi creativi che determinano la produzione artistica.

Luogo: Quartiere San Giovanni Apostolo, Quartiere San Giovanni Apostolo, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: #Foodistribution

Prezzo: 0.00

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