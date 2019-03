La vittoria dei rosa in prosa

Palermo-Lecce: 2-1

Palermo al Lecce

scagliasti due frecce

e preparane ancora:

del risveglio è proprio l’ora.

L’avversaria porta

fai morta

e di reti

non ti vieti.

Siam patiti di tuo onore

lo diciamo con il cuore.

Fai a noi dimenticare

e del tutto cancellare

la vergogna col Crotone.

Te lo chiediamo con le buone:

la nostra tifoseria è compatta

sì da esser proprio matta

e di te non ci vergoniamo

perché miriamo

di salire in serie A,

non ci piace restar qua

con gli scarsi e i cadetti

che fanno pure i furbetti

a rapinare i tre punti

che, fatti i sunti,

li fanno lievitare

mentre noi più affossare