A proposito della nuova business community

A Casa Minutella, in collegamento, c’è stato l’imprenditore Dario Nepoti che ha presentato il progetto di Palermo Mediterranea.

Dario Nepoti ha spiegato che la business community «unisce e vuole unire attorno a una visione sostenibile, sociale e imprenditoriale, imprenditori e professionisti che vogliono agire per il cambiamento. La community ha anche l’obiettivo di comunicare il rilancio di Palermo attraverso una costituzione di alleanze».

Nepoti ha specificato che Palermo Mediterranea «non è un movimento politico e non lo sarà mai. Vogliamo parlare con le istituzioni, vogliamo essere una forza mite e che resta nel tempo. Per Statuto ci siamo ripromessi che saranno sospese tutte quelle persone che si vogliono candidare alle prossime amministrative».

«Noi vogliamo mettere a dispozione – ha concluso Nepoti – competenze, capacità manageriale e un certo tipo di visione. Le elezioni arriverano: ci sarà un vincitore e si tornerà a discutere con il nuovo vincitore. Noi vogliamo costruire traiettore per la città: ambientale, coesione sociale, digitale».