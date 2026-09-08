Campagna attiva su GoFundMe

“Dal 2023 Maricetta è stata accanto alla nostra associazione, ha costruito relazioni con tante di noi e, soprattutto, ha aiutato concretamente altre donne che stavano affrontando il tumore ovarico”.

L’associazione ALTo, Lotta al Tumore Ovarico APS ETS, come espresso da suoi cari ma soprattutto come avrebbe voluto Maricetta, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe in memoria di Maricetta Amato, di Palermo, scomparsa il 23 agosto a 47 anni.

“Maricetta – scrivono i promotori – era una persona generosa, capace di esserci davvero, di ascoltare, aiutare, sostenere. Anche nei momenti più difficili della sua malattia non ha mai smesso di guardare agli altri”.

“Lo faceva senza clamore – aggiungono – con quella generosità che appartiene alle persone per le quali aiutare gli altri è semplicemente naturale”.

“E nel dolore immenso della sua perdita – proseguono – suo marito Angelo, suo figlio Francesco, la sua famiglia e le amiche più care, che le sono state accanto con amore fino alla fine, hanno espresso un desiderio: che l’affetto che tante persone stanno manifestando per lei possa trasformarsi in qualcosa capace di continuare a fare del bene”.

“Per noi – si legge – questa raccolta non rappresenta soltanto un modo per sostenere concretamente le attività di ALTo, ma anche un modo per custodire il ricordo di Maricetta e trasformare l’affetto che ha lasciato in qualcosa che possa essere di aiuto ad altre donne”.

I fondi raccolti saranno destinati, come Maricetta stessa avrebbe voluto, ad aiutare direttamente le donne che affrontano il tumore ovarico, in particolare quelle che si trovano in condizioni di difficoltà, contribuendo alle spese necessarie per accedere alle cure, come visite, spostamenti e soggiorni presso i centri di riferimento.

Una parte delle risorse sarà inoltre destinata a sostenere la ricerca scientifica sul tumore ovarico, affinché il ricordo di Maricetta possa contribuire anche a costruire nuove possibilità di cura per le donne di oggi e di domani.

“Per questo – concludono – crediamo che non ci sia modo più bello per ricordarla”.

L’iniziativa ha ricevuto più di cento donazioni ed è raggiungibile a questo link.