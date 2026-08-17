L’edizione numero 21 è maxi: tre super barche a caccia di vittoria e record

È tutto pronto per la Palermo-Montecarlo 2026, e tutto lascia pensare che sarà un’edizione in grande stile per la classica di vela offshore nel cuore dell’estate: la tradizionale conferenza stampa di presentazione al Circolo della Vela Sicilia a Mondello, seguita dallo skipper briefing a cura del Race Director Giancarlo Crevatin, è stata l’antipasto della partenza spettacolo, prevista per martedì 18 agosto alle 12 dal golfo di Mondello. È previsto un vento sui dieci nodi da Ovest, con boa di disimpegno del primo lato di bolina posta proprio davanti al Circolo della vela Sicilia, uno spettacolo che si potrà seguire da tutto il golfo di Mondello.

La volata finale per gli iscritti alla regata è arrivata a quota 44, tra questi alla fine hanno perfezionato 39 barche. È stata accolta da tutti con soddisfazione la notizia del ritorno alla Palermo-Montecarlo del super maxi Black Jack 100 (30 metri), armatore statunitense Remon Vos, skipper Tristan Le Brun: è l’imbarcazione plurivincitrice e detentrice del record della regata, stabilito nel 2025 completando le 500 miglia in 38 ore, 53 minuti e 13 secondi.

I Maxi

Proprio per la presenza di Black Jack 100 e del suo palmares, sarà tutto da seguire il confronto in regata con gli altri Maxi più grandi. Ci sarà il prestigioso 86 piedi (26,80 metri) Marta07, del Fast and Furio Sailing Team, skipper il plurivittorioso Furio Benussi con un equipaggio in larga parte di giovani del team triestino (la barca è nota anche con il soprannome di ARCA Young), e aggiunte significative: da Guido Miani dello Yacht Club de Monaco, ai velisti che conferiscono alla barca il guidone del Circolo della Vela Sicilia Edoardo Bonanno (17 Palermo-Montecarlo all’attivo) e Antonio Saporito, a bordo anche il medagliato olimpico austriaco Thomas Zajac . Il terzo maxi, tutti progetti Reichel-Pugh, è il 78 piedi (24 metri) Fiamme Gialle Nice con lo skipper Francesco Nerone e a bordo molti velisti del Gruppo sportivo della Guardia di Finanza: il timoniere sarà l’ex di Coppa America Paolo Cian, tattico Pierluigi Fornelli, a bordo tra gli altri l’ex olimpico Filippo Baldassari, Marco Gallo, Santino Brizzi. La flotta di taglia larga può contare anche su Intuition, 69 piedi (21 metri) francese già presente lo scorso anno, il VOR 65 austriaco Sisi (19 metri), barca con svariati giri del mondo sotto la chiglia, e lo Swan 60 (18 metri) Seaquill, skipper il navigatore oceanico Andrea Fornaro.

Se i maxi faranno una gara centrata sull’obiettivo della vittoria in tempo reale, la Line Honours che assegna anche il Trofeo challenge Giuseppe Tasca D’Almerita, il resto della flotta è diviso tra potenziali vincitori della classifica overall in tempo compensato, outsider e barche interessanti, equipaggi in corsa per il Campionato Italiano di Vela Offshore della FIV, e per finire con i quattro scafi iscritti alla versione X2, con due sole persone a bordo.

La corsa alla classifica Overall

Parecchie sono le barche potenzialmente in grado di vincere il Trofeo Angelo Randazzo, assegnato alla vincente in tempo compensato nella flotta più numerosa tra le categorie ORC e IRC. Si comincia con i due TP52: la turca Arkas Blue Moon dell’armatore Bernard Arkas, e l’ungherese Chocolate 3 di Peter Czegai. Ma occhio anche a Zephir (FC44) uno “scow” interessante e all’esordio, skipper l’inglese Simon Toms, bandiera maltese, un progetto Finot Conq particolarmente atteso. Da considerare anche: Viva Malta, Cookson 50 maltese, il Farr 45 Favorit del montenegrino Maksym Nemchenko, e tra i più piccoli il First 35 South Kensington Lauria dell’armatore Massimo Licata D’Andrea, molto competitivo con a bordo anche giovani velisti coordinati da Tommaso Bruni, figlio di Gabriele “Ganga” Bruni, ex olimpico e Coppa America, tecnico FIV del Nacra 17, e il First 34.7 Melagodo, dell’armatore ligure Luca De Luca, che in coppia con Federico Serafini è in testa all’Italiano Offshore nella classifica X2. Si rivede alla regata anche Renoir, Grand Soleil 40 di Marco Pellegrini, che arriva da lontanissimo, dal golfo di Trieste. Novità al via il Class40 Liberté, un Akilaria RC2 progetto Marc Lombard con skipper Alessandro Fiori e numero velico francese.

Sul Sun Fast Bora Fast della Pentena Sailing Academy, lo skipper sarà Francesco Farci, navigatore oceanico con una partecipazione alla Mini Transat. Altri ministi presenti sono il citato Andrea Fornaro e Alessandro Torresani. La lista dei velisti titolati in gara è lunga e tra gli altri comprende il tedesco Roma Puchtev (sul Neo 430 Alemaro). Non mancano altre barche molto interessanti: il bellissimo JP54 The Kid, con lo skipper Gilles Léraillé della scuderia Absolute Dreamer, un 16 metri oceanico ideato dal navigatore Jean-Pierre Dick, un vero e proprio mito della vela oceanica: quattro partecipazioni al Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza scalo), tre vittorie alla Transat Jacques Vabre. La barca, concepita dallo stesso Jean-Pierre, sembra un mix tra Class40 e Imoca 60 con soluzioni innovative anche per la crociera, e in regata porta il guidone del Circolo della Vela Sicilia. Tutta da seguire anche la regata di Our Dream, il Sun Odyssey di 15 metri della Lega Navale Italiana di Palermo, che avrà come skipper Beppe Tisci, presidente VII Zona Fiv e consigliere nazionale LNI, e un equipaggio misto di velisti con disabilità, tra i quali Carmelo Forastieri, uno dei protagonisti del circuito Para Sailing con la classe Hansa 303.

La Palermo-Montecarlo quindi si conferma l’occasione scelta da molti armatori ed equipaggi per cimentarsi in una sfida offshore vera, interessante, varia, e confrontarsi con grandi team.

Gli interventi alla presentazione

Nell’affollata veranda del Circolo della Vela sul mare di Mondello, accolti dal Presidente Agostino Randazzo, sono intervenuti: l’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Palermo Alessandro Anello, il Presidente FIV Francesco Ettorre, il Console del Principato di Monaco a Palermo Fabrizio Escheri e Olivier Campana, Direttore Generale aggiunto dello Yacht Club de Monaco.

Sono stati coinvolti in un breve talk alcuni dei protagonisti della regata: Tristan Le Brun, lo skipper di Black Jack 100, ultimo vincitore della Line Honours e detentore del record; Guido Miani, Edoardo Bonanno, Antonio Saporito dell’equipaggio di Marta07, insieme al comandante Enrico Nali e al giovane velista Noè Magnani; per Fiamme Gialle Nice il Capitano Francesco Nerone e il timoniere Paolo Cian.

Per Our Dream lo skipper Beppe Tisci e il velista Para Sailing Carmelo Forstieri, che hanno rinnovato l’appello ai cantieri a prevedere un kit per trasformare barche di serie per renderle inclusive e adatte anche a velisti con disabilità. Per South Kensington Lauria l’armatore Massimo Licata D’Andrea e il giovane Tommaso Bruni.

Ovazione per Jean-Pierre Dick che ha raccontato la storia della barca con cui regaterà e ha detto che dopo tanti giri del mondo è interessante fare una regata come la Palermo-Montecarlo.

In chiusura omaggio al piccolo Luca Ferrer, 9 anni, atleta del Circolo della Vela Sicilia vincitore quest’anno del titolo italiano Optimist Cadetti alla Primavela di Gaeta, un’ideale finestra spalancata sul futuro.

Dichiarazioni in conferenza

Agostino Randazzo, Presidente Circolo della Vela Sicilia: “Questa edizione della Palermo–Montecarlo si preannuncia particolarmente interessante: avremo velisti di grande esperienza e imbarcazioni straordinarie che partiranno dal Golfo di Mondello, confermando il livello tecnico e il prestigio della regata. Dopo ventuno anni, il Circolo della Vela Sicilia è sempre più protagonista della scena velica internazionale e vedere crescere la partecipazione e l’attenzione attorno alla nostra manifestazione è motivo di grande soddisfazione. Quest’anno, per la prima volta, lo Yacht Club de Monaco e il Circolo della Vela Sicilia hanno deciso di gareggiare insieme, con un equipaggio misto: una collaborazione che rappresenta al meglio lo spirito di amicizia che anima i due circoli.”

Alessandro Anello, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo: “Con grande piacere siamo qui anche quest’anno per la 21ª edizione della Palermo-Montecarlo, una regata che mi sta particolarmente a cuore. Con la qualità delle barche e degli equipaggi al via, la Palermo-Montecarlo rappresenta ormai un punto fermo sia sotto il profilo sportivo sia sotto quello turistico per la città. Ogni anno promuoviamo Palermo attraverso un calendario di manifestazioni turistico-sportive di rilievo, e questa regata ne è certamente uno degli eventi di punta.”

Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela: “Ventuno anni di una manifestazione sono un traguardo importante. Significa avere superato difficoltà, consolidato un progetto e portato stabilmente questo evento nel panorama della vela d’altura del Mediterraneo. La partecipazione internazionale è il risultato del lavoro fatto bene, dell’accoglienza e della capacità di far sentire gli equipaggi parte di qualcosa di speciale. Come Federazione siamo molto felici di essere presenti. Personalmente torno sempre con piacere, perché qui trovo amici e un’accoglienza splendida; istituzionalmente, riconosciamo il valore di un evento che contribuisce alla crescita della vela italiana. Sono convinto che questa 21ª edizione sarà di grande livello. E, visto che si parla già della prossima, annuncio fin d’ora che alla 22ª edizione mi piacerebbe partecipare da regatante”.

Fabrizio Escheri, console del Principato di Monaco per la Sicilia: “Ringrazio il presidente e il consiglio del Circolo della Vela Sicilia per avere coinvolto ancora una volta il Consolato del Principato di Monaco per la Sicilia in questa manifestazione. Due realtà apparentemente lontane sono in realtà molto vicine: il Principe Alberto di Monaco è cittadino onorario di Palermo e la sua famiglia ha legami storici e culturali con la Sicilia. A unirci, soprattutto, è il Mediterraneo: un mare fragile, che richiede attenzione e tutela, ma anche uno spazio di incontro, sport, cultura e pace.”

Olivier Campana, Direttore Generale aggiunto, YCM: “Condivido la passione del mare che unisce le nostre due città e a Montecarlo è molto sentita. Siamo lieti di essere qui a Palermo e di assistere all’arrivo dei partecipanti con la nostra massima ospitalità. Per lo Yacht Club de Monaco la Palermo-Montecarlo è una grande occasione per rinnovare l’amicizia e la collaborazione tra circoli. Vi aspettiamo tutti a Montecarlo.”

Tristan Le Brun, Black Jack 100: “Arriviamo da un periodo molto intenso, dopo la stagione tra Caraibi e Stati Uniti e la Newport Bermuda Race. Siamo rientrati in Europa da poco e abbiamo ripreso gli allenamenti solo pochi giorni fa, ma il gruppo è pronto. Quest’anno con noi c’è anche Giulio, un giovane velista: salire su un 100 piedi è un’esperienza importante, perché queste barche sono complesse e potenti, ma anche straordinarie. Sentiamo molto l’entusiasmo delle persone che seguono Black Jack 100. Ci piacerebbe condividere ancora di più il nostro lavoro con gli appassionati e con i giovani velisti: siamo sempre disponibili a mostrare la barca e a raccontare ciò che facciamo. Un progetto come questo esiste grazie al sostegno dell’armatore Remon Vos, socio dello Yacht Club de Monaco. Queste barche sono macchine straordinarie, quasi magiche, e poterle condividere con il pubblico è parte fondamentale del nostro spirito. Quanto al record, preferiamo non fare previsioni: la prima parte della regata potrebbe essere caratterizzata da vento leggero e instabile, quindi serviranno attenzione e concentrazione. La concorrenza è forte e sarà una sfida interessante”.

La Palermo-Montecarlo virtual

Si conferma anche quest’anno dopo il successo del 2025 la versione virtuale della regata, grazie alla partnership con la piattaforma Virtual Regatta. Si può correre la Palermo-Montecarlo con le stesse condizioni meteo, le stesse scelte tattiche e strategiche dei velisti, restando davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone, su Virtual Regatta, la stessa piattaforma che propone la versione digitale di The Ocean Race, Vendée Globe e delle più importanti regate veliche offshore e oceaniche. Lo scorso anno i partecipanti furono ben 8.454. Previsti premi ai primi tre classificati, ai primi tre della Interclub Challenge tra i due circoli organizzatori e al miglior under 18 classificato.

Sponsor e partner

La Palermo-Montecarlo 2026 è supportata e sostenuta da un pool di sponsor e partner, a partire da quelli istituzionali: la Presidenza della Regione Siciliana, con la compartecipazione della Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Palermo e con il sostegno della Fondazione Sicilia. Affiancano la regata anche UniCredit, Centro Porsche Palermo. Importante new entry tra gli sponsor di questa edizione è l’Azienda vinicola Firriato, una realtà affermata attraverso un progetto di valorizzazione delle biodiversità rappresentato dai vitigni storici e dalle viticolture di montagna e marine.

Ci si può ancora iscrivere alla Palermo – Montecarlo usando l’apposito modulo online (https://www.palermo-montecarlo.it/iscriviti/) e scaricare il Bando di regata con il programma provvisorio.