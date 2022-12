L'assessore Figuccia "A breve sarà pronta una pista a VIlla Gallidoro"

Uno “sfratto” dall’oggi al domani. Oltre 200 atleti palermitani di pattinaggio artistico a rotelle sono stati costretti ad interrompere improvvisamente i loro allenamenti questo pomeriggio.

L’impianto del Giardino Inglese, sede designata delle loro attività, da questa mattina non è più disponibile. Sono, infatti, iniziati i lavori per far posto nel periodo natalizio ad una pista di pattinaggio su ghiaccio approvata dal Comune, proprietario dell’impianto all’interno della villa, per l’evento chiamato Palermo in Ice. Una manifestazione che si svolge ormai da diversi anni.

Comunicazione in mattinata

Tuttavia, a far storcere il naso ai tanti atleti che usufruiscono dell’impianto, la tempistica della comunicazione da parte dall’amministrazione. Tale comunicazione è arrivata solo in giornata e via mail parlava di una sospensione degli allenamenti a partire da lunedì 5 dicembre. Ma già da oggi, con l’avvio dei lavori per la realizzazione della pista di ghiaccio, l’impianto era già fuori dalla disponibilità degli atleti. Per loro, e per le famiglie, è stata la sorpresa più grande.

Pattinatori “sfrattati” e senza alternative

Una sorta di “sfratto” per i 220 pattinatori che si stanno preparando per le gare internazionali di Roma che si svolgeranno a febbraio. Un fatto, tuttavia non nuovo visto che da anni si svolge l’evento in città. Ed inoltre fino al 2019, infatti, le società Sporting Centre Mediterraneo e Starletskate avevano in concessione uno spazio all’interno del padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo. I locali, però, sono ancora occupati dall’hub vaccinale e per gli atleti non ci sono altre strade utili.

“Ci hanno proposto di andare alla palestra di via Mulè – osserva Ugo D’Azzò, tecnico federale, nonché presidente dello Sporting Centre Mediterraneo e delegato palermitano della federazione sport rotellistici – ma è ridotta malissimo e non possiamo allenarci bene. Noi non abbiamo chiaramente nulla contro la manifestazione che anzi dà lustro a Palermo ma è chiaro che diventa difficile allenarsi in vista di gare importanti”.

D’Azzò “Gare a rischio, così non possiamo difendere i risultati”

Ma c’è il rischio di saltare gli internazionali di pattinaggio che si terranno a Roma dal 17 al 20 febbraio 2023. Nonché le gare di avvicinamento, tappe fondamentali per la preparazione ad una kermesse di così ampio respiro. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 dicembre.

“Ad oggi – continua d’Azzò – non possiamo garantire le iscrizioni perché non siamo in grado di poterci allenare adeguatamente in vista dell’impegno. Non è un no definitivo ma in queste situazioni è impossibile essere poi competitivi e tentare di difendere i buoni risultati dello scorso anno”.

La delusione di un ambiente sportivo

D’Azzò prosegue nel suo racconto: “Siamo amareggiati – ha detto – abbiamo provato a dialogare con l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia. Lei stessa si era fatta portavoce della nostra situazione e ci aveva assicurato che ci sarebbe stata una soluzione adeguato. Così, ad oggi, non è stato. E questo è un problema non solo per i tanti atleti ma anche per le rispettive famiglie che improvvisamente hanno interrotto gli allenamenti e sprecato i sacrifici fatti per migliorare”.

Di fronte all’ingresso dell’impianto del Giardino Inglese, non distante da piazza Alberigo Gentili, un gruppo di genitori che ha accompagnato i propri ragazzi ad allenarsi, ha sostato per minuti in attesa di capire cosa si dovesse fare. Naturalmente delusi per una situazione che si sarebbe potuta evitare.

D’Azzò continua: “Abbiamo bisogno di una pista regolamentare ma non ci sono palestre. Non si può – in pratica – giocare a baseball in un campo di padel. Capisco gli interessi dell’amministrazione comunale per un evento volano di commercio ma avrebbe dovuto proporci un’alternativa reale e concreta”.

E chiude: “Si nega così il diritto allo Sport sancito, peraltro, dalla costituzione. Facciamo appello al Comune per trovare una reale soluzione al problema. Chiediamo questo per i sacrifici dei tanti ragazzi e delle rispettive famiglie”.

Figuccia “A breve sarà pronta la pista a Villa Gallidoro”

Contattata dalla redazione di BlogSicilia, l’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia ha sottolineato “Stiamo lavorando ad un’alternativa che possa essere idonea durante il periodo della manifestazione. La settimana prossima sarà pronta una pista di pattinaggio idonea a Villa Gallidoro (la palestra della scuola Garibaldi con ingresso in via delle Croci, non distante da via Dalla Chiesa dove è situato l’impianto del Giardino inglese) in modo da risolvere questa situazione”.

L’assessore prosegue: “Stiamo inoltre lavorando per iniziare la ristrutturazione dell’impianto di via Mulè ed, inoltre, una volta sgomberata l’area del Padiglione 16, questa tornerà a disposizione dei pattinatori”.