Verso il 3 ottobre

Palermo ospita l’arrivo della prima tappa del Giro d’Italia che rivoluziona il traffico cittadino. Previsto lo stop ai veicoli dalle 8 alle 17 di sabato per consentire il passaggio dei corridori che da Monreale arriveranno fino a via Libertà. Da stanotte le auto dovranno essere spostate lungo il percorso dei ciclisti. Oltre allo svolgimento della prima tappa del Giro, infatti, c’è la necessità di dare il tempo necessario all’organizzazione per sistemare e smontare il percorso.

A Palermo i lavori sono in corso da ieri. In via Libertà via gli spartitraffico di via Libertà, una misura temporanea perché i cordoli torneranno nei prossimi giorni, dopo il passaggio del Giro. Gli operai dell’Amat sono gli addetti allo smontaggio e dalla prossima settimana, saranno gli stessi operai dell’Amat a installare nuovamente i cordoli spartitraffico lungo via Libertà dove sarà allestito il village del Giro.

La prima tappa sarà una cronometro. Ogni ciclista percorrerà in solitaria il percorso. Oltre alla parte in entrata dal Monreale accanto e il limite della strada provinciale 69 Palermo-Monreale, saranno chiuse alle auto: corso Calatafimi, sovrappasso viale Regione Siciliana, corso Calatafimi, Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Principe di Belmonte, via Michele Amari, via Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, Piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via Libertà, largo dell’Esedra, via Libertà. L’arrivo della tappa in via Libertà- piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo. Gli automobilisti, però, dovranno stare attenti ad altri divieti che le zone rimozione. Qui le disposizioni dell’ordinanza di Orlando.

Parcheggio vietato su tutto il percorso e in altre vie del Capoluogo: via Libertà (carreggiata lato mare tra via Turati e piazza Crispi e carreggiata lato monte tra piazza Mordini e piazza Castelnuovo), via Turati, piazza Castelnuovo-via Dante (fino a via Principe di Villafranca), via XX Settembre (tra piazza Castelnuovo e via Parisi) Il villaggio del Giro d’Italia, invece, sarà allestito in piazza Francesco Crispi e sarà in piedi dalle 10 di domani alle 22 di sabato. In questi stessi orari divieti di sosta in via Borrelli (tra piazza Crispi e via Castriota) e in via delle Croci (tra via Dalla Chiesa e piazza Crispi). Insomma, non si prevede un sabato tranquillo per chi decide di spostarsi con la propria automobile verso il centro della città.