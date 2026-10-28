Su GoFundMe

Ha superato gli 11mila euro la raccolta fondi lanciata su GoFundMe per trovare una casa a Giuseppe, l’uomo che da anni vende piccoli oggetti agli automobilisti a Palermo e che, secondo i promotori, ha perso la casa e da diversi giorni dorme in strada. L’attenzione suscitata dall’iniziativa ha già avuto un primo effetto: gli organizzatori sono stati contattati dalle istituzioni.

Chi è Giuseppe

A lanciare la raccolta sono Vincenzo Cefalù e Francesco Ganci. «Tra viale Piemonte e via Principe di Paternò», scrivono i promotori, «in tanti conoscono Giuseppe. È il ragazzo che ogni giorno cerca di guadagnarsi da vivere vendendo piccoli oggetti agli automobilisti, trascorrendo tantissime ore in strada, anche quando piove».

«Oggi ha bisogno del nostro aiuto. Secondo quanto ci è stato raccontato», spiegano, «ha perso la casa e da diversi giorni è costretto a dormire per strada».

Le porte chiuse e la scelta della raccolta fondi

Prima della raccolta, Giuseppe avrebbe chiesto aiuto altrove. «Ha cercato sostegno presso alcune realtà caritative e religiose», proseguono Cefalù e Ganci, «ma finora non è riuscito a trovare una soluzione».

Da qui l’idea di una mobilitazione. «Non vogliamo limitarci a raccontare la sua storia. Vogliamo fare qualcosa di concreto. Per questo», aggiungono, «nasce una raccolta fondi destinata ad aiutarlo a trovare una sistemazione, affrontare le prime spese indispensabili e provare a ricostruire una quotidianità più serena».

A cosa serviranno i soldi raccolti

I fondi serviranno a trovare un alloggio e a coprire le prime spese necessarie. «Giuseppe», concludono, «ha bisogno di una casa, non soltanto della nostra compassione».

Per contribuire c’è la pagina GoFundMe della raccolta.