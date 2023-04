Festa del nuoto alla piscina olimpica comunale

Record di partecipanti al II campionato regionale di società di nuoto Fisidr Sicilia. In ben 134 atleti si sono sfidati alla piscina olimpica comunale di viale del Fante a Palermo per la kermesse organizzata da Il Sottomarino Asd ed i Delfini Blu Asd che si è svolta domenica scorsa, 16 aprile.

Debora Pellicano nella C21 femminile ha vinto l’oro nei 50 e nei 100 metri stile e nei 50 dorso. Eros Negro protagonista nei 50 metri stile libero Open, nei 100 metri e nei 200. Ma tanti i risultati degni di nota.

I risultati alla piscina olimpica

I risultati, infatti, la dicono lunga su questo e vediamo nella batteria dei 50 m Stile libero Open M l’egemonia della Delfini Blu con Eros Negro (27”8) in vetta davanti a Davide Ramondo (30”2) e Nicolò Bonsignore (31”6), mentre Negro pone il proprio sigillo sulla vetta dei podi dei 100 (1’06″5 ) e dei 200 (2’30″1) m Stile libero Open M. Ad avere la meglio sui 50 m Dorso Open M è stato il delfino blu Nicolò Bonsignore (39”5), mentre è stata in solitaria la vittoria del sottomarino Danilo Lucchese nei 100 m Dorso Open M (1’40″5).

Torna il nome di Davide Ramondo sul gradino più alto del podio dei 200 m Dorso Open M (3’02″8), mentre il “delfino blu” Giulio Ferrante fa man bassa di ori sui 50 m (41 sec. netti), 100 m (1’33″4) e 200 m Rana Open M (3’25″4). Ancora il nome di Nicolò Bonsignore conquista l’oro nei 50 m Farfalla Open M (36”3), mentre il compagno di squadra Davide Ramondo gioca in solitaria nei 200 m Misti Open M (3’04”7).

Il Sottomarino protagonista nelle staffette

Padrone delle staffette 4×50 Stile libero Open M e 4×50 Mista Open M sono state le compagini de Il Sottomarino rispettivamente composte da Lucchese/Virzì/Leonardi/Franca/Purpi Cristian (2’32”3) e Lucchese/Virzì/Leonardi/Giglio (2’55”6), mentre ad accaparrarsi la Staffetta 4×100 Stile libero Open M è stata la Delfini Blu con Ramondo/Bonsignore/Negro/Scarnò (5’16”8). Delfini Blu che si aggiudicano anche la e la 4×100 Mista. Sul versante C21, staffette 4×50 e 4×100 Stile libero C21 M totalmente del Telimar rispettivamente grazie alle compagini formate da Lucchese/Zarbo/Mammana/Leone (3’52″2) e Agnello/La Mantia/Di Marzo/Talluto (6’39″3).

Debora Pellicanò (Telimar) si è comodamente assicurata in solitaria l’oro nei 50 m e 100 m Stile C21 F e nei 50 m Dorso C21 F, mentre l’ex compagna di squadra (ora tesserata Delfini Blu) Chiara Siragusa si è assicurata l’oro nei 50 m Rana C21 F (1’10″2) e nei 100 m Farfalla VL C21 F (2’21″5) dopo l’abbandono nei 200 Rana per un lieve affaticamento fisico. Salvatore Agnello (Telimar) si impone sulla concorrenza assicurandosi l’oro nei 50 m Stile libero C21 M (36”6) e nei 50 m Rana C21 M (47”5), mentre il compagno di squadra Riccardo La Mantia non ha lasciato spazio ad avversari nei 100 m (1’35″2) e 200 m (3’25″9) Stile libero C21 M.

Promettente esordio nei 50 m Dorso C21 M per Salvatore Consentino (Apd Pier Enrico Ling) che con il crono di 58”8 si aggiudica l’oro di specialità, mentre Igor Catalano (Project Diver) si è assicurato l’oro in solitaria nei 100 m Rana C21 M.

Il campione del mondo di Judown Migliore vince i 50 metri Farfalla C21

Prerogativa del campione mondiale Judown, Davide Migliore (Special Boys) la vetta dei 50 m Farfalla C21 M, conquistata con il crono di 45″8, mentre Silvana Rizzuto (Vivi Sano Sport) si è assicurata l’oro nei 25 m Stile libero Promo F (24″1) e nei 25 m Dorso Promo F (30″8).

Oro nei 25 m Rana Promo F per Chiara Menozzi (Delfini Blu – 41″4) e per le compagne di squadra Valeria Capizzi nei 25 m Farfalla Promo F (34″2) e nei 50 m Rana Promo F (1’09″1) e Aurora Guadalupi nei 50 m Dorso Promo F (1’13″3). Oro anche per Giuseppe Ferreri (ASD Cus Palermo) nei 25 m Stile libero Promo M (16″8) e nei 25 m Dorso Promo M (21″7) e per Gaetano Tutone (Vivi Sano Sport) nei 25 m Rana Promo M (23 sec. netti), mentre il compagno di squadra di quest’ultimo, Fabio Bruno, ha ricevuto il prezioso oro nei 25 m Farfalla Promo M (27″2). Oro e tanta soddisfazione per Valerio Karol Palazzo (Il Sottomarino) nei 50 m Stile libero Promo M (36″5) e 50 m Dorso Promo M (49″3), mentre i “delfini blu” Alessio Allegra e il premio Fair Play, Pietro Chimirri, hanno conquistato l’oro rispettivamente nei 50 m Rana Promo M (51″5) e nei 50 m Farfalla Promo M (49″6).

Così nelle staffette promozionali

Infine, per quanto riguarda le staffette promozionali, la 4×50 SL M è stata conquistata dai Delfini Blu (Allegra/Di Cristofalo/Inciardi/Pace – 2’51”1), la 4×50 Mix M da Il Sottomarino (Marsaloma/Palazzo/Ferrigno/Ferruggia – 3’25”6), la 4×50 Mx/Sl dai Delfini Blu (Guadalupi/Capizzi/Collorafici/Genovese – 3’46”9), mentre la 4×50 Mx/Mx (Todisco/Siracusa/Menozzi/Lo Verde – 4’16”7).