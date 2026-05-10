Due omicidi in meno di 24 ore.

Un uomo freddato al Cep con modalità da esecuzione. Un Kalashnikov sequestrato. E una città che torna a respirare un’aria pesante che ricorda gli anni più bui della cronaca nera palermitana.

A Palermo si torna a sparare. E non sono più episodi che possono essere liquidati come semplice microcriminalità.

L’omicidio al Cep ha acceso un allarme enorme negli ambienti investigativi. Troppi dettagli fanno pensare a un regolamento di conti legato agli ambienti criminali: i colpi esplosi da vicino, la rapidità dell’agguato, il messaggio intimidatorio lasciato sul territorio. Quando si spara così, l’obiettivo non è solo uccidere. È mandare un segnale.

E quel segnale potrebbe avere un nome preciso: controllo.

Controllo delle piazze di spaccio. Controllo dei quartieri. Controllo dei soldi che girano nel traffico di droga.

Negli ultimi anni Palermo è cambiata. La mafia tradizionale ha abbassato il profilo, ma nel frattempo sono cresciuti gruppi criminali più giovani, più violenti e molto meno legati alle vecchie regole di Cosa Nostra. Ragazzi armati, spesso senza paura, che vivono di spaccio, estorsioni e gestione del territorio.

Il vero nodo oggi è proprio questo: chi sta comandando nelle periferie?

Perché un Kalashnikov trovato in città cambia completamente il livello dell’allarme. Non parliamo di una pistola nascosta sotto il sedile di uno scooter. Parliamo di un’arma da guerra capace di sparare decine di colpi in pochi secondi.

Armi così non arrivano per caso.

Dietro potrebbe esserci un traffico organizzato, canali criminali pesanti e gruppi pronti a fare il salto di qualità nella violenza. Ed è questo che preoccupa davvero gli investigatori: la sensazione che qualcuno stia rialzando il livello dello scontro.

Negli ambienti della cronaca nera palermitana c’è chi teme una nuova fase di tensione criminale legata al business della droga. Oggi le piazze di spaccio valgono centinaia di migliaia di euro al mese. E quando ci sono soldi così grossi, gli equilibri saltano facilmente.

Il Cep, Borgo Nuovo, lo Zen e altre periferie diventano territori strategici. Zone dove chi controlla la strada controlla anche il denaro.

Intanto cresce la paura tra i cittadini. Sui social aumentano i commenti di chi chiede l’esercito in città, più controlli e tolleranza zero. La percezione è chiara: Palermo sta vivendo un’escalation.

E la domanda che molti iniziano a farsi è una sola: siamo davanti a episodi isolati o all’inizio di una nuova stagione criminale?

Gli investigatori lavorano nel massimo riserbo, ma una cosa appare evidente: quando in una città tornano le esecuzioni e compaiono armi da guerra, il problema non è più soltanto ordine pubblico.

È un segnale criminale che Palermo non può permettersi di sottovalutare.