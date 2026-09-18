Si terrà sabato 26 settembre alle ore 10:00, presso l’oratorio della chiesa di Sant’Elena e Costantino della Fondazione Federico II (in Piazza della Vittoria 23 a Palermo), il convegno dal titolo “Problematiche organizzative e medico legali delle attività infermieristiche nelle missioni di pace”, con un focus particolare alla luce della riforma della sanità militare.

L’evento è organizzato da USMIA Esercito in collaborazione con la Fondazione Federico II Palermo.





Dettagli dell’evento: ”Problematiche organizzative e medico legali delle attività infermieristiche nelle missioni di pace, anche alla luce della riforma della sanità militare.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di numerose istituzioni e enti, tra cui l’ARS, la Città di Palermo, la Città di Bagheria, la Città di Monreale, i Comuni di Linguaglossa, Mongiuffi Melia, Acquaviva Platani,l’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Palermo, la segreteria provinciale di Palermo della Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS), l’Associazione Nazionale Militari della Croce Rossa in congedo (ANMCRI), l’Associazione Scienze Infermieristiche Militari Italia (ASIMI), il Lions Club Crema Duomo Oltre le Mura e altre realtà istituzionali e associative del territorio.





Saranno presenti i segretari regionali della Sicilia di Usmia Carabinieri, Marina Militare e Guardia Costiera, Guardia di Finanza.

Il convegno è in fase di accreditamento presso l’OPI Palermo per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

La cittadinanza, gli organi di stampa e gli operatori del settore sono invitati a partecipare.

Luogo: Oratorio della chiesa di Sant’Elena e Costantino della Fondazione Federico II, Piazza della Vittoria, 23, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 10:00

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