Intervento dei vigili del fuoco

La statale Palermo Sciacca è stata chiusa per alcune ore in entrambi i sensi di marcia dalla via Gaetano Costa, ne pressi del carcere Pagliarelli, fino allo svincolo di Altofonte.

Un automobilista ha segnalato il distacco di calcinacci da un viadotto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e verificato se vi fossero altri pericolo. La polizia municipale ha chiuso al transito la strada. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas.