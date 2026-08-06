Adesso rischiano anche chi va in giro senza targa, assicurazione e casco

Prosegue l’azione della guardia di finanza a Palermo contro gli scooter elettrici venduti in modo illegale come bici elettriche. Dopo il sequestro a un imprenditore che ha importato dal 2023 ad oggi oltre 6.885 veicoli con una documentazione non in regola questa volta i provvedimenti sono scattati nei confronti di 19 venditori.

I finanzieri hanno sequestrato oltre 300 scooter elettrici esposti in vendita dai commercianti. Per i venditori sono scattare sanzioni amministrative.

Questi mezzi possono essere acquistati solo dopo averli immatricolati e quindi con la targa e dopo averli assicurati. Sono difatti degli scooter e devono essere guidati con il casco. Sui social l’operazione della guardia di finanza ha avuto già un effetto. I venditori on line hanno cambiato strategia di vendita e non vendono più questi velocipedi come bici ma come scooter.

I finanzieri stanno verificando che non ci siano i soliti furbi che cercano di aggirare regole. L’operazione a Palermo non è conclusa. C’è una fase tre che riguarda i mezzi già venduti. Anche su quelli che circolano saranno presi provvedimenti. Se ci si sposta con questi scooter elettrici senza targa, assicurazione e senza casco si rischia il sequestro del mezzo.