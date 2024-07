In occasione dei festeggiamenti per il 400° Festino di Santa Rosalia, il tradizionale trasporto del Carro Trionfale della Santuzza comporterà la chiusura di numerose strade lungo il percorso. Con l’Ordinanza n.838 del 10 luglio 2024, il Comune ha disposto la chiusura al traffico veicolare delle vie e piazze interessate dalle ore 01:00 fino al termine del trasporto del Carro, previsto il 13 luglio 2024 da piazza del Parlamento.

Percorso del Carro Trionfale

Il Carro, realizzato per l’edizione speciale del Festino, muoverà dall’ingresso secondario della Fiera del Mediterraneo e percorrerà via Martin Luther King, largo Antonio Sellerio, via Isaac Rabin (contromano), piazza Generale Cascino, via Montepellegrino, piazza Carlo Giachery, via Piano dell’Ucciardone, via Francesco Crispi, piazza XIII Vittime, via Cala, via Porto Salvo, via Vittorio Emanuele, per arrivare infine a piazza Vittoria e piazza del Parlamento.

Divieti di sosta e ripristino della viabilità

Per consentire il passaggio del Carro, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18:00 del 12 luglio alle ore 08:00 del 13 luglio sulle vie interessate. La viabilità tornerà alla normalità al termine del trasporto.

Monopattini vietati

Si richiede il divieto di utilizzo dei monopattini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche e disattivazione degli impulsi elettrici e la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione. L’Organizzazione quale richiedente, si raccorderà con gli eventuali Enti Gestori di noleggio di monopattini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche presso i quali il richiedente provvederà ad assolvere gli eventuali adempimenti amministrativi dovuti.

Palermo si prepara al Festino

Scatta l’Ordinanza del Comune prevede l’inversione del senso di marcia di via Generale Cadorna e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in numerose vie del centro storico. Queste misure si aggiungono a quelle già previste da una precedente ordinanza per consentire lo svolgimento del Festino. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 15 luglio, e comunque fino al termine della manifestazione.

Strade interessate dal divieto di sosta

Il divieto di sosta vige in: piazza Kalsa, via Lincoln, piazza Tonnarazza, Foro Umberto I, piazzetta La Duca, piazzetta Capitaneria di Porto, via Cala, via Pietro Novelli, via Matteo Sclafani, via Biscottari, piazza Santa Chiara, salita Raffadali, via dell’Università, via G. D’Alessi, via Matteo Bonello, via Incoronazione, via Gioeni, piazza.S. Isidoro alla Guilla, via S. Agata alla Guilla, piazza Sett’Angeli, via Simone di Bologna, via delle Scuole, via del Celso, via Candelai, via Montevergini, Salita S. Antonio, piazza delle Vergini, via Venezia, via del Parlamento, via Alessandro Paternostro, via Chiavettieri, via Bottai.

Ulteriori vie soggette a restrizioni

E ancora in: via dei Tintori, via del Bastione, piazza San Giovanni Decollato, salita Artale, vicolo Brugnò, vicolo Carini, vicolo dello Zingaro, vicolo del Lombardo, via del Protonotaro, via Collegio al Giusino, via Santissimo Salvatore, vicolo San Giuseppe d’Arimatea, vicolo Castelnuovo, vicolo Panormita, vicolo Trugliari, vicolo Marotta, vilcolo San Giuseppe, via del Celso, vicolo Mori, vicolo Paternò, vicolo San Matteo, via degli Schioppettieri, piazzetta Marchese Arezzo, via Zara.

Estensione dei divieti in altre zone del centro

Divieti di sosta pure in: via Pannieri, via dei Tornieri, piazzetta Visita Poveri, vicolo Mezzani, via lsnello; vicolo Partanna, via Madonna del Cassaro, vicolo della Loggia, Via Garraffello, vicolo Dadi, vicolo Calderai, vicolo dei Calzonai, via Porto Salvo, via dei Tintori, •salita Partanna, piazza Marina, via Lugarini, vicolo Pappagallo, vicolo Palazzo Galletti, vicolo Patagonia Alloro, via del IV Aprile, piazzetta delle Dogane, via Mura della Lupa, via Butera e vicolo Niscemi.