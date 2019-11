Sindacati in piazza anche a Palermo

Sono scesi in piazza anche a Palermo questa mattina dei vigili del fuoco davanti alla prefettura. Una protesta si sta svolgendo in tutta Italia.

I vigili del fuoco chiedono l’equiparazione economica alle altre forze dell’ordine, più uomini e più mezzi. “Non si riesce a garantire il soccorso ogni giorno, – afferma Davide Apprendi della Confsal -siamo sotto organico e non si può andare avanti soltanto con il nostro spirito di abnegazione. Lo Stato ci ascolti”.

Alla protesta stanno partecipando tutte le sigle sindacali: anche Cgil, Cisl e Uil. “Su Palermo siamo in 700 ma ci sono i colleghi in regime semi operativo – continua Apprendi – e tutti gli altri che hanno altri problemi, chi è in malattia, chi manca per altri motivi. Insomma, alla fine, Palermo è garantita da 70 massimo 80 persone su tutto il territorio”.