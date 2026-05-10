La cronaca di una giornata tinta di rosso inizia all’alba e si conclude al tramonto, lasciando Palermo immersa in un clima di terrore che sembra riportare le lancette dell’orologio indietro di decenni. La città si è svegliata con l’atroce confessione di un sedicenne, responsabile dell’omicidio del pensionato Pietro De Luca. Il corpo del sessantanovenne è stato rinvenuto in una pozza di sangue tra i campi che costeggiano il fiume Oreto, segnando l’inizio di un lunedì tragico. Prima che il sole calasse, una nuova notizia di sangue è giunta dal quartiere Cep, dove la violenza ha colpito ancora, confermando un’escalation criminale che non accenna a placarsi.

Il delitto del Cep all’ombra del murales di Schillaci

Nel tardo pomeriggio, il corpo senza vita di Placido Barrile, pregiudicato di 34 anni, è stato ritrovato dal fratello all’interno della sua Smart in via Paladini. L’auto era parcheggiata a pochi passi da viale Michelangelo, proprio sotto l’immagine di Totò Schillaci, il murales che dovrebbe simboleggiare il riscatto sociale di un quartiere difficile. Il volto dell’uomo era sfigurato da cinque colpi di arma da fuoco, un’esecuzione in piena regola che ha reso difficile persino il riconoscimento da parte dei congiunti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti della scientifica per i rilievi di rito, cercando risposte in un contesto dove il silenzio è spesso la regola.

La pista della droga e l’ipotesi del regolamento di conti

Le modalità del delitto Barrile puntano dritto verso un regolamento di conti di stampo mafioso. Gli inquirenti seguono con particolare attenzione la pista legata al traffico di stupefacenti: si ipotizza un debito non saldato con un fornitore o uno sconfinamento non autorizzato nelle piazze di spaccio gestite da altri gruppi. Il profilo della vittima delinea una carriera criminale iniziata presto; già nel 2014 Barrile era stato arrestato per una violenta rapina e, successivamente, era stato sorpreso a gestire un giro di droga dalla propria abitazione mentre si trovava ai domiciliari. Questo omicidio sembra collegarsi simbolicamente ad altri fatti di sangue recenti, come la morte di Lino Celesia nel 2023, i cui parenti si sono stretti attorno alla famiglia Barrile in segno di comune dolore.

La guerra dei clan e il ritorno delle armi pesanti

L’omicidio del Cep è solo l’ultimo tassello di un mosaico inquietante. Soltanto dieci giorni fa, il mercato di via Montalbo era stato teatro di una sparatoria tra la folla, culmine di una faida tra i cugini Gioè e Danilo D’Ignoti, preceduta da sventagliate di kalashnikov contro abitazioni private. Il ritorno all’uso di armi da guerra e le esecuzioni in pieno giorno suggeriscono una riorganizzazione dei clan per il controllo del territorio. Solo tre mesi fa, un blitz contro il clan dei Cintura aveva fatto luce su un sistema di estorsioni e violenze sistematiche ai danni dei commercianti di Borgo Nuovo e Cruillas, dimostrando come la pressione del racket sia tutt’altro che scomparsa.

Un arsenale a disposizione della nuova criminalità

Palermo si scopre invasa dalle armi: dalle pistolettate in pieno centro agli assalti con fucili nel mandamento di San Lorenzo, il filo rosso della violenza attraversa ogni quartiere. Gli esperti evidenziano come il possesso di un arsenale sia diventato nuovamente un biglietto da visita necessario per le famiglie mafiose, utile sia per intimidire i rivali che per garantire la sicurezza delle rotte dei traffici illegali. In questo scenario, gli episodi di cronaca degli ultimi giorni, pur slegati tra loro nella dinamica immediata, raccontano la storia di una città dove i ferri sono tornati a ruggire e dove il riscatto sociale appare ancora come una chimera lontana.